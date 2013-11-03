ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه کشور در دستور کار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور 201 نماینده آغاز شد.

ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 اولین دستور کار صحن علنی مجلس است.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و چین نیز در دستور کار امروز قرار دارد.

همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی اکو که هفته گذشته با تقاضای نمایندگان در اولویت دستور صحن علنی قرار گرفته بود، امروز در دستور کار قرار دارد.

نمایندگان امروز تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت فولاد را نیز بررسی می کنند.

به گزارش مهر، محمد حسن ابوترابی فرد در آغاز جلسه در سخنانی با توجه به قرار داشتن در آستانه سالروز قیام امام حسین (ع) به دلایل این قیام اشاره کرد.