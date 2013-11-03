دیدار امیرعبدالهیان با مديركل امور سياسي وزارت امور خارجه يونان

به گزارش خبرگزاری مهر، پاراسكه ديميتريوس ووپولوس مديركل امور سياسي وزارت امور خارجه يونان كه به منظور انجام مشورت هاي سياسي با مقامات كشورمان در راس هياتي به تهران سفر کرده است، روز شنبه با حسين اميرعبداللهيان معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه كشورمان ملاقات کرد.

در اين ملاقات دو طرف در خصوص تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از جمله تحولات سياسي در كشورهاي سوريه، مصر، ‌فلسطين و بحرين تبادل نظر کرده و بر ضرورت نگاه واقع بينانه و متوازن از طرف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از جمله يونان به تحولات فوق تاكيد کردند.

مديركل سياسي وزارت امور خارجه يونان با اشاره به بحران سوريه نگراني يونان را در خصوص افزايش خشونت هاي گروههاي تروريستي در سوريه اعلام کرد و از برگزاري نشست ژنو 2 با هدف بررسي راهكارهاي برون رفت از بحران سوريه حمايت کرد.

در اين ديدار اميرعبداللهيان ضمن تشريح مواضع كشورمان در خصوص تحولات منطقه تاكيد کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره از راه حل سياسي و انجام مذاكره و عدم دخالت خارجي در قبال مسائل كشورهاي منطقه حمايت و نسبت به احترام نظرات مردم منطقه براي برون رفت از بحران هاي موجود تاكيد مي کند.

وي ابراز اميدواري کرد: در رياست دوره اي يونان بر اتحاديه اروپايي در نيمه اول سال 2014 شاهد تحول هر چه بيشتر نگاه اتحاديه مذكور در مسائل خاورميانه و شمال آفريقا باشيم .