چهار استان کشور در نمایشگاه تخصصی الکامپ همدان شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا بیاناتی عصر شنبه در بازدید از هشتمین نمایشگاه الکامپ همدان در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع 75 واحد از استانهای همدان، تهران، اصفهان و البرز در زمینه های کامپیوتر، خدمات اینترنتی، وایمکس، اینترنت بی‌سیم، وسایل آموزشی، IT، نرم‌افزار، سخت افزار، لوازم جانبی رایانه، تابلوهای روان و تابلوهای تبلیغاتی دیجیتال LED، بانکداری الکترونیک، تبلت، لپ تاپ، موبایل و لوازم جانبی، سیستم‌های حفاظتی، دوربین مداربسته، دوربین های عکاسی و دیجیتال در این نمایشگاه حضور دارند.

محمدرضا بیاناتی از نکات برجسته این نمایشگاه را همگامی مراکز دانشگاهی و حضور انجمن های دانشجویی رباتیک و کامپیوتر، برق و IT در این دوره از نمایشگاه دانست.

وی با بیان اینکه این مراکز در روزهای کاری نمایشگاه به نمایش دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود می پردازند و نسبت به برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی در حوزه های مختلف IT اقدام می کنند، گفت: استانداردهای فناوری اطلاعات، تکنولوژی، مفاهیم شبکه، سیستم های برق اضطراری،فناوری نوین در زندگی،ساختار سیستم برنامه ریزی، مجازی سازی و امنیت در حوزه IT در این نشست ها بحث می شود.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف ارائه سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین عامل‌های ارتباطی و آشنایی با سیستم‌های نوین، به دنیای ناشناخته‌های تکنولوژی قدم گذارده و شبکه گسترده اطلاعاتی را در شهرهمدان به نمایش خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر ضرورت پرداختن به توسعه فرهنگ عمومی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک موضوع مهم ملی عنوان کرد: توجه به سطح سواد عمومیIT و تلاش در راستای بالابردن و ارتقا سطح این سواد ضامن توسعه فرهنگ عمومی کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

بیاناتی یادآور شد: فناوری دارای حرکتی شتابان و ماهیتی تغییر پذیر است و به آرامی گام برداشتن در این مسیر به بیشتر شدن فاصله ها می انجامد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات در کشور ما به عنوان یکی از مهمترین تکنولوژی‌هایی که می‌تواند در همه عرصه‌های اجتماعی نقش آفرینی کند و به عنوان صنعت توانمندساز، چابک و پیش برنده معرفی شود، ابراز امیدواری کرد: این فناوری که ارزانترین حالت ایجاد اشتغال با پتانسیل اجرایی بالا در حوزه خود است، باید تقویت شود.

وی افزود: هشتمین نمایشگاه تخصصی (الکامپ) الکترونیک، کامپیوترو ماشین های اداری ،ارتباطات، انفورماتیک، بانکداری الکترونیک و IT، مخابرات، موبایل و تبلت، سیستمهای حفاظتی و امنیتی، صنعت دیجیتال و چاپ تا 15آبان ماه پذیرای بازدیدکنندگان است.

بیاناتی افزود: این نمایشگاه در فضایی عمومی افزون بر 14 هزار مترمربع و 5 هزار متر مربع فـضـای نمایشگاهی دایر و به مدت 5 روز در سه سالن الوند، هگمتانه و ابن سینا برگزار شده است.