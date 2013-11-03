به گزارش خبرنگار مهر، از اوایل شهریورماه که قیمت مسکن در بازار شهر تهران با کاهش مواجه شد کارشناسان پیش بینی کردند که اجاره بها هم دستخوش تغییراتی می شود و با کاهش قیمت مواجه می شود زیرا از زمستان سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت های در خرید و فروش مسکن، اجاره بها هم با رشد زیادی مواجه شده بود.

براین اساس با توجه به پایان فصل اجاره بها و شکستن حباب قیمت ها در ماه های اخیر پیش بینی می شود که اجاره بها هم با کاهش بیشتری مواجه شود اما به نظر می رسد این موضوع برای برخی از بنگاه های املاک و واسطه ها خوشایند نیست به همین جهت سعی در گران جلوه دادن قیمت ها دارند.

در واقع مستاجران پس از مراجعه به بنگاه ها با نرخ هایی عجیب روبرو می شوند که از سوی مالکان اعلام نشده و در واقع بنگاه های املاک قیمت های بالاتر را به مالکان پیشنهاد می دهند تا نرخ ها را در بازار بالا نگه دارند. در صورتیکه بازار اجاره بها تابعی از نرخ خرید وفروش مسکن است که در حال حاضر هم در رکود است.

از آنجاییکه بازار اجاره بها یک نیاز همیشگی برای متقاضیان این بخش است بنابراین برخی از بنگاه های املاک تمایلی به کاهش قیمت ندارند و سعی می کنند با ایجاد جو روانی قیمت ها را در این بازار تحت کنترل خود در آورند در حالیکه این موضوع به شدت مستاجران را تحت فشار قرار می دهد.

یکی از متقاضیان بازار اجاره در گفتگو با مهر با اشاره به این موضوع، گفت: برای آپارتمانی که در آن ساکن هستم در سال گذشته 46 میلیون تومان رهن پرداخت کردم و وقتی برای تمدید اجاره با مالک صحبت کردم قرار شد که حداکثر 100 هزار تومان در هر ماه اجاره دریافت کند.

وی افزود: اما وقتی مالک به بنگاه مراجعه کرد گفتند که می توانیم با ماهی 800 هزار تومان و همین ودیعه آپارتمان را اجاره دهیم، در حالیکه پرداخت این رقم در توان ما نیست.

این متقاضی با گلایه نسب به اینکه بنگاه های املاک قیمت های غیرواقعی مطرح می کنند و مستاجران هم ناچار به پذیرش هستند، گفت: برخی از بنگاه های املاک با این اقدام برای اینکه حق کمیسیون بیشتری بگیرند و مالکان هم همیشه به بنگاهشان مراجعه کنند بازار اجاره بها را به هم می ریزند.

اجاره بها در برخی از آپارتمان ها

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، آپارتمانی 50 متر در نارمک میدان 22 با پارکینگ و انباری با شرایط 15 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره تعیین شده است و در شهرزیبا سوئیتی یک خوابه با انباری با 25 میلیون تومان، رهن کامل داده می شود.

در خیابان شریعتی روبروی ملک آپارتمانی به مساحت 50 مترمربع و پارکینگ و انباری با 10 میلیون تومان رهن و 800 هزار تومان، اجاره داده می شود و در برج های نواب فاز دو کمیل آپارتمانی به مساحت 48 مترمربع با پارکینگ و انباری 25 میلیون تومان رهن داده می شود.

همچنین در اشرفی اصفهانی باهنر واحدی 45 متری و یک خوابه با عمر 5 ساله با پارکینگ و انباری با شرایط 20 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان به اجاره می رسد و در شمیران چیذر واحدی 55 متری و یک خوابه با شرایط 10 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان، اجاره داده می شود.

برای آپارتمانی به مساحت 55 متر در پونک تیراژه، یک خوابه با پارکینگ و انباری 50 میلیون تومان رهن تعیین شده است و در سعادت آباد واحدی 55 متری و یک خوابه با استخر، سونا و جکوزی 110 میلیون تومان رهن داده می شود.

در تهران نو صبوری هم واحدی 55 متری و یکخوابه با 26 میلیون تومان رهن کامل، اجاره داده می شود و در خیابان مدنی بخشی فرد برای آپارتمانی 55 متری و نوساز با آسانسور و انباری 30 میلیون تومان رهن تعیین شده است.

در زعفرانیه یک آپارتمان مبله و لوکس با ماهیانه 2.5 میلیون تومان اجاره داده می شود و در پونک بلوار عدل واحدی 63 متری و یک خوابه با شرایط 20 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان به اجاره می رسد.