تبعات کمبود پرستار در بیمارستانها/ دخالت همراه بیمار در امور درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نادری، مسایل متعددی را موجب کاهش کیفیت خدمات پرستاری در مراکز درمانی کشور دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که بسیاری از مردم از کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستانها ناراضی هستند و حتی خود پرستاران نیز از این وضعیت رضایت ندارند.

وی افزود: در این راستا دلایل متعددی اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دخیل است و نمی توان تمام مشکل را متوجه یک مسئله خاص دانست. اما شاید بتوان کمبود کادر پرستاری را مهمترین و تاثیر گذارترین عامل در تنزل کیفیت خدمات مراقبتی در نظام سلامت کشور عنوان کرد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به کمبود نیروی پرستار به نسبت تخت های بیمارستانی و بیماران بستری در مراکز درمانی گفت: ما هنوز با استانداردهایی که در سطح دنیا برای این موضوع لحاظ می شود بسیار فاصله داریم و نتوانسته ایم استاندارد 2 پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی را بوجود آوریم و همین موضوع باعث شده که حتی در صورتیکه پرستاران بخواهند نیز نتوانند پاسخگوی سطح مطلوبی از خدمات باشند.

وی ادامه داد: وقتی تعداد پرستار در یک شیفت کاری کمتر از حد استاندارد است، دیگر نمی توان انتظار داشت که پرستار بتواند به حد مطلوب و استاندارد، وقت صرف بیمار کند و قطعا این زمان محدود می شود و همین مسئله خواه ناخواه بر کیفیت خدمات مراقبتی و پرستاری تاثیر می گذارد زیرا بیماران برای دریافت خدمات مجبورند در انتظار بمانند.

نادری ادامه داد: همین مسئله موجب نارضایتی در بین بیماران و همراهان بیماران می شود و باعث می شود در بسیاری موارد شاهد دخالت همراهان بیماران در امور پرستاری و مراقبتی شویم.

وی افزود: متاسفانه امروزه در کشور ما به دلیل کمبود پرستار، همراهان بیماران جزء غیر قابل تفکیک بیمارستانها شده اند و عملاٌ در بسیاری از بیمارستانها قسمتی از خدمات مراقبتی بیماران توسط همراهان آنها انجام می شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطر نشان کرد: به هر حال همراهان بیماران نیز مسلماً افراد فنی نیستند و ممکن است باعث بروز مشکلات و حوادثی در این حوزه شوند و همین مسئله نیز خود به خود بر سطح رضایت مندی بیماران و مردم از خدمات ارائه شده تاثیر می گذارد.