مجمع عمومی کانون تدوینگران سینما برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجمع که روز شنبه 11 آبان ماه در خانه سینما برگزار شد پس از ارائه گزارش هیات مدیره و بازرس، با انجام مرحله انتخابات اعضای جدید هیات مدیره کانون تدوینگران سینمای ایران انتخاب شدند.

بهرام دهقانی، محمدرضا موئینی، حسن حسندوست، هایده صفی یاری، مصطفی خرقه پوش به عنوان اعضای هیات مدیره و کاوه ایمانی و ژیلا ایپکچی به عنوان اعضای علی البدل کانون برگزیده شدند. همچنین نازنین مفخم بازرس اصلی و معصومه شاه نظری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

مجمع عمومی کانون بازیگران سینمای ایران نیز روز گذشته در محل خانه سینما برگزار شد. کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران نیز امروز مجمع عمومی خود را برگزار می‌کند.