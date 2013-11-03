اعتماد اجتماعی نسبت به شهرداری باید تقویت شود/ تدوین طرح معتمدین محله

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که در تالار شهید آوینی برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته وظیفه شهرداری تنها پاکسازی شهر از زباله بود اما این رویکرد تغییر یافته و شهرداری وارد عرصه های عمرانی و انجام اقدمات فرهنگی شد که در این راستا معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری قم می تواند با کانون های فرهنگی هنری مساجد تعامل و ارتباط خوبی داشته باشد.



شهردار قم ادامه داد: امروز شهرداری نهادی است که در کنار اقدامات خدماتی خود به مسائل فرهنگی و اجتماعی اهتمام ویژه ای دارد و رویکرد خود را به این عرصه ها تغییر داده و امیدواریم در دوره جدید مدیریت شهرداری در قم، شاهد همدلی بیشتر مجموعه مدیریت شهری و مساجد باشیم.



دلبری با بیان اینکه امروز در امور مختلف نیازمند اقدامات فرهنگی هستیم، افزود: حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مساجد، کانون های فرهنگی و هنری از جمله نهادهایی هستند که متولی کار فرهنگ به شمار می روند که باید در این عرصه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.



اعتماد اجتماعی نسبت به شهرداری باید تقویت شود



وی فرهنگ شهروندی با توجه به آموزه های دینی را امری مهم دانست و افزود: اعتماد اجتماعی نسبت به شهرداری باید ارتقا و تقویت شود و شهروندان نیز باید در ارائه خدمت رسانی در شهر مشارکت فعال داشته باشند.

شهردار قم ، از طرح معتمدین محله خبر داد و ابراز داشت: این طرح به شورای اسلامی ارجاع داده شده که کمیته ای سه نفره متشکل از امام جماعت، مسئول پایگاه بسیج محله و مسئول کانون فرهنگی و هنری آن را تشکیل می دهند و مسائل و اولویت های مورد نیاز محله را با شهرداران مناطق در میان گذاشته تا زودتر مرتفع شود.