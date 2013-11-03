برگزیدگان کنکور 92 بورسیه بانک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان کنکور سراسری سال 1392 با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک پاسارگاد و جمعی از مسئولان و استادان دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم نفرات اول تا سوم کنکور سراسری در پنج رشته تحصیلی، بورسیه بانک پاسارگاد شدند و بدین ترتیب از ابتدای ورود به دانشگاه تا پایان تحصیلات عالیه خود در هر مقطعی، ماهانه پنج میلیون ریال از این بانک دریافت خواهند کرد که این رقم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

در عین حال نفرات اول 20 هزار سهم، نفرات دوم 15 هزار سهم و نفرات سوم کنکور سراسری سال جاری، 10 هزار سهم بانک پاسارگاد را دریافت کردند.

مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در این مراسم، تجلیل از نخبگان کنکور سراسری را مسئولیت اجتماعی این بانک خواند و با اشاره به آسیب های اجتماعی 8 سال گذشته کشور تاکید کرد: ما با دانشجویانی که تا سال 86 فارغ التحصیل و وارد بانک پاسارگاد شدند خیلی راحت تر هستیم تا دانشجویان فارغ التحصیلی که پس از آن وارد بانک شدند. زیرا این افراد از لحاظ روحی دچار نوعی انفعال و سرخوردگی هستند و شادابی لازم را ندارند.

وی با تاکید بر ضرورت بازسازی این روحیه ادامه داد: باید مسئولیت اجتماعی را به این جوانان یادآوری کنیم و آنان را از بی تفاوتی در بیاوریم و به عبارتی جبران مافات کنیم.

قاسمی با اشاره به این نکته که در سال 84 از هر 100 نفر متقاضی، 25 نفر در بانک پاسارگاد پذیرفته می شدند، یادآور شد: این در حالی است که هم اکنون از هر 100 نفر فقط چهار نفر پذیرفته می شوند در حالی که شرایط استخدام در بانک هیچ تغییری نکرده است. در عین حال یک درصد از این افراد نیز در کارگاه آموزشی پس از مصاحبه رد می شوند. این امر نشان دهنده نوعی سرگشتگی و آسیب اجتماعی جدی است.

وی خطاب به برگزیدگان کنکور سراسری گفت: ما از شما به عنوان پرچمدان علم انتظار داریم که قدرشناس این لطف الهی که نصیب شما شده است باشید و به جامعه خود تعهد داشته باشید. شما نه در یک جامعه 70 میلیون نفری بلکه در یک جامعه چند میلیارد نفری برگزیده شده اید.