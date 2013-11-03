ایجاد ارتباطات سالم و سازنده با جوانان نقش بسزایی در شکل گیری هویت آنها در جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر صباغ صبح یکشنبه در همایش خانواده و تجلیل از فرزندان کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان در محل سالن همایش های این شرکت، بر ایجاد نقش بسزا ارتباطات سالم و سازنده با نوجوان و جوان در شکل گیری هویت و شخصیت آنها در جامعه تاکید کرد و افزود: آینده ایران اسلامی متعلق به جوانان با ایمان، متعهد، متخصص و تحصیل کرده است که باید سکان اداره کشور را بدست بگیرند.

وی در این مراسم که با حضور پیشکسوتان این شرکت برگزار شده بود، ضمن قدردانی از تلاش همسران کارکنان که امکان خدمت مناسب همسرانشان به مردم را در عرصه صنعت برق فراهم می کنند گفت: خدمت به مردم سرلوحه کار پرسنل این شرکت است که شما خانواده های این عزیزان در اجر و ثواب آن سهیم هستید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان همچنین در خاتمه با تجلیل از دانش پژوهان ممتاز و فرزندان کارکنان این شرکت گفت: موفقیت های این شرکت نظیر کسب رتبه برتر در بین شرکت های برق منطقه ای کشور، نشان از وجود نیرو های انسانی متعهد و کارآمد است.