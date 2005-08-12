افزايش 20 درصدي مقالات دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين

دكتر خانكي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: هر سال هفت تا هشت هزار جلد كتاب جديد به كتابخانه دانشگاه بين المللي امام خميني افزوده مي شود. همچنين اين دانشگاه از طريق بانك اطلاعاتي بين المللي امكان دسترسي به اطلاعات جديد را براي اساتيد و دانشجويان فراهم آورده است.

وي تصريح كرد: اتوماسيون كتابخانه دانشگاه قزوين در حال انجام است. مرحله اول اين پروژه كه شامل وارد شدن كل منابع كتابخانه به اتوماسيون است تا پايان تابستان به اتمام مي رسد. مرحله بعدي و سفارش كتاب در حال حاضر برنامه ريزي نشده است.

خانكي خاطرنشان كرد: به تازگي شبكه دانشگاه به خط يك مگا بايتي براي جستجوي اطلاعات و برقراري ارتباط اساتيد با همكارانشان در ديگر دانشگاه ها به وجود آمده است. دانشگاه در نظر دارد، اين امكانات رايانه اي را براي دانشجويان فراهم كند.

معاون پژوهشي دانشگاه بين المللي قزوين اظهار كرد: در سال گذشته 17 مقاله از اساتيد اين دانشگاه در ISI نمايه شده است. رشد مقالات داخلي و بين المللي اساتيد اين دانشگاه در سال 84 نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش يافته است.

وي يادآور شد: در سال جاري 20 نفر از اساتيد اين دانشگاه براي ارائه مقاله در كنفرانس ها و دو استاد ديگر براي گذراندن فرصت مطالعالتي به خارج از كشور اعزام مي شوند. اين دانشگاه دو نفر ديگر از اساتيد اين دانشگاه را براي فرصت مطالعاتي جهت انجام تحقيقات به ديگر نقاط كشور اعزم مي كند.