دوباره كاري در روستاها توجیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد جواد سيفي پيش از ظهر يكشنبه در جلسه توجيهي اعضا روستاهاي بخش مركزي همدان در فرمانداري همدان، عنوان كرد: شوراهاي روستاها با هماهنگي دستگاهاي خدمات رسان از دوباره كاری در امور عمرانی روستاها خودداري كنند.

وي ادامه داد: 89 هزار نفر در 62 روستاي بخش مركزي همدان ساكن هستنتد كه در 44 روستا انتخابات شوراها برگزار شد و در10روستا نيز انتخابات به ميان دوره اي موكول شد.

بخشدار همدان با اشاره به اينكه شوراها بايد شناسنامه روستا را در ورودي آن نصب كنند، بيان داشت: بايد از مانده شدن زباله در روستا خودداري شود و سامان دهي در خصوص وضع زباله ها صورت گیرد.

وي افزود: ساخت و سازهاي غير مجاز درسطح روستاها بايد گزارش داده شود تا از آن جلو گيري بعمل آید.

بخشدار همدان با اشاره به اينكه نبايد تصميمات شوراهاي روستا به سمت قومي و قبيله اي جهت گيري شود، اظهار داشت: نبايد دخالتي در دريافت عوارض نوسازي از سوي اعضا شورا صورت گیرد.

سيفي بيان داشت: شوراها نبايد دخالتي در صدور پروانه هاي ساختماني داشته باشند و بايد در حفظ اموال عمومي كوشا باشند.

وي با اشاره به اينكه پروژه هاي عمراني در روستا بايد ثمر بخش باشند، اذعان داشت: همه اعضا شورا بايد با يكديگر همدلي و وفاق داشته باشند، تا زمينه همدلي در روستا نيز فراهم شود.

پاسخگو بودن به مردم بايد راس امور قرار گيرد

بخشدار همدان افزود: پاسخگو بودن به مردم بايد راس امور قرار گيرد و مراسم هيئت ها در دهه محرم بر اساس برنامه ريزي شوراي امر به معروف ونهي از منكر انجام شود.

سيفي اذعان داشت: سبك برگزاري عروسي در برخي روستاها در حال تغيير به سمت دوران قبل از انقلاب اسلامي است.

كارشناس امور شوراهاي روستا در استانداري همدان نيز در اين مراسم بايد تاكيد بر اينكه شوراهاي چهارم روستا بايد قانونمندتر از دوران گذشته باشد، افزود: اعضا شورا نبايد از پيگيري خواسته هاي خود نااميد شوند.

مهدي پوينده گفت: سابقه تشكيل شوراها در كشور به 14 سال مي رسد و 10 سالي است كه دهياري ها نيز تشكيل شده است.

وي در پايان با اشاره به اينكه هرچه عملكرد شورا در روستا بهتر باشد زمينه ايجاد اعتماد بيشتر را در مردم جلب مي كند، افزود: قانون اساسي در ايران به دنبال تمركز زدايي از دولت است.