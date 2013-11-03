افتتاح نخستین مرکز تخصصی دیالیز شهرستان فردیس/780 بیمار دیالیزی در البرز سکونت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز تخصصی دیالیز استان البرز پیش از ظهر یکشنبه با حضور احسان زحمت کش معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان، احمد افضلی مشاور شهردار کرج و داوود وحیدی نماینده شورای شهر و شماری از مسئولان و مردم در شهرستان فردیس گشایش یافت.

احمد افضلی مشاور شهردار کرج درباره ویژگی ها این مرکز با بیان اینکه زمین این مرکز از سوی فرد خیری اهدا شده است، گفت: این مرکز در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و با زیربنای هزار و 500 مترمربع در سه طبقه احداث و زمین آن را فرد خیری به نام سید هاشم کرمانی اهدا کرده است.



وی افزود: این مرکز دارای 10 تخت دیالیز است که روزانه به تعدادی از بیماران دیالیزی خدمات ارائه می دهد.



به گفته زحمت کش برای ساخت و تجهیز این مرکز دیالیز 20 میلیارد ریال هزینه شده که توسط خانواده دکتر زاهد تامین اعتبار شده است.

780 بیمار دیالیزی در البرز سکونت دارند



در ادامه این آیین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در سخنانی کوتاه ضمن قدردانی از خیر اهدا کننده زمین اظهار داشت: ایجاد مرکز تخصصی دیالیز از نیازهای مهم استان بوده که خوشبختانه با اهدای زمین مورد نیاز توسط آقای کرمانی امروز شاهد بهره برداری از مرکز تخصصی دیالیز استان هستیم.

احسان زحمت کش با اشاره به تعداد بیماران دیالیزی استان گفت: در حال حاضر 780 بیمار دیالیزی در استان سکونت دارند اما تعداد تخت و دستگاه دیالیز نسبت به بیماران کلیوی در این استان ناکافی است.

زحمت کش ادامه داد: سال گذشته به علت کمبود اعتبار با پیگیری های انجام شده توانستیم تعداد 16 دستگاه دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی استان اختصاص دهیم اما این تعداد جوابگوی بیماران دیالیزی استان نیست.

تامین تخت و دستگاه دیالیز بیماران البرز با حمایت خیران شدنی است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تصریح کرد: 150 بیمار دیالیزی احتیاج به تخت و دستگاه دیالیز دارند و این بسترها با کمک خیرین فراهم شدنی است.



وی در پایان یادآور شد: شهرستان پرجمعیت فردیس در بخش درمانی و بهداشتی با کمبود و مشکلاتی مواجه است که باید برای رفع یا کاهش آن تلاش بیشتری کرد.