به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي حزب موتلفه اسلامي محمدنبی حبیبی كه در پايان نشست دبيران این حزب سخن مي‌گفت، افزود: امروز فرياد رهبران جهان و حتي رهبران اروپا كه هم پيمان آمريكا هستند از جاسوسي آمريكا بلند است. افشاي اسناد جاسوسي آمريكا نشان مي‌دهد آمريكادر جهان منزوي است و همپيماني جز رژيم غاصب اسرائيل ندارد.



حبیبی تصریح کرد: امروز فرياد عليه استكبار جهاني و به ويژه آمريكا يك فرياد جهاني است و مختص ملت ايران نيست و شعار مرگ بر آمريكا يك شعار جهاني براي مقابله با استكبار جهاني است.



وي با اشاره به ثبت روز ملي مبارزه با استكبار جهاني خاطر نشان کرد: يوم‌الله 13 آبان يك روز فراموش نشدني در تاريخ ما است. مناسبات ايران و آمريكا هر چه باشد اين روز فراموش نخواهد شد. همه ساله به ياد قربانيان ناكازاكي و هيروشيما ملت ژاپن جمع مي‌شوندو به جنايتكاران آمريكايي لعن و نفرين مي‌فرستند در حالي كه دولت ژاپن بهترين روابط را با واشنگتن دارد اما اين روز يعني بمباران اتمي هيروشيما و ناكازاكي را فراموش نمي‌كنند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مذاكرات 1+5 با ايران بیان داشت: تا كنون به حسب گزارش ديپلماتهاي ما هيچ توافقي بين ايران و 1+5 صورت نگرفته است. در آمريكا هنوز سنا و كنگره روي ادامه تحريم ها اصرار دارند. بنابر اين سیاست حکیمانه ایران ادامه خواهد داشت.



وي با اشاره به موضع‌گيري برخي رهبران اروپا در مورد ادامه تحريم ها اظهار داشت: آنهاگفته‌اند ما تحريم ها و مذاكره را با هم پيش مي‌بريم. ما هم از زبان امام جمعه محترم تهران به آنها گفتيم، ما هم شعار مرگ بر آمريكا و مذاكره را با هم پيش مي‌بريم. اين موضع درست، معقول و انقلابي است و مورد تاييد ملت ايران است.



حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حتمال اعدام آيت الله حاج شيخ باقرالنمر گفت: دولت عربستان هنوز متوجه موج بيداري اسلامي در منطقه نشده است. اعدام «نمر» كار فوق‌العاده خطرناكي است به عقيده ما نقطه عطف بيداري اسلامي در عربستان خواهد بود و نهايتاً به يك انفجار عمومي در اين كشور منجر خواهد شد. مسلماً شهادت يك انعام الهي است و همواره شهدا با خون پاك خويش زمينه سقوط مستكبران و ستمگران را فراهم كرده‌اند.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد اظهارات اخير آقاي سید محمد خاتمي گفت: سران فتنه بدون عذرخواهي از نظام و ملت امكان بازگشت به جامعه سياسي ما را ندارند بويژه آنكه آنها جرم قتل در ناآرامي را به عنوان مسبب و مباشر را دارند. خيلي زمان مي‌برد كه معصيت سياسي آنها از صفحه دل ملت پاك شود. بهتر است آقاي خاتمي در موضع گيري هاي خود دقت كنند و خود را شريك گناهان اهل فتنه نكند.



حبیبی با اشاره به موضع‌گيري رئيس قوه قضاييه در اين باره تاکید کرد: ما از موضع‌گيري قاطع آيت الله آملي لاريجاني در برخورد با فتنه‌گران تشكر مي‌كنيم. فكر مي‌كنم اگر شرارت فتنه‌گران ادامه داشته باشد ممكن است ملت به خلق حماسه‌اي جديد مثل حماسه 9 دي دست زند.



وي همچنين در مورد اهانت روزنامه بهار به مقدسات ديني و تحريف حقايق تاريخي بیان داشت: رئيس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسي سوگند خورده است كه از مذهب رسمي دفاع كند و پاسدار آن باشد. وقتي در يك روزنامه اصلاح‌طلب متمايل به دولت حمله وقيحانه و تحريف آميز به اساس مذهب مي‌شود رئيس جمهور بايد اولين فردي باشد كه صداي اعتراض او را ملت بشنود. اگر او ساكت باشد عمل به سوگند رياست جمهوري در نگاه ملت زير سئوال مي‌رود.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تأسف از موضع وزير ارشاد در اين مورد گفت: وزير ارشاد از تعطيلي روزنامه بهار اظهار تأسف كرده است. لازم بود او حداقل به نمايندگي از رئيس جمهور در پاسداري از مذهب از نوشته روزنامه بهار اظهار تأسف مي‌كرد. چرا بايد وزير ارشاد در جلسه هيات نظارت رأي منفي به تعطيلي روزنامه بهار بدهد در حالي كه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله مكارم شيرازي مي‌فرمايد نبايد به تعطيلي روزنامه قناعت كرد. بايد برخورد محكم تري صورت گيرد. ما به دولت نصيحت مي‌كنيم در دفاع از مقدسات ديني نبايد از مراجع فاصله بگيرند همين نصيحت را به دولت قبلي كرديم اما كسي توجهي نكرد و زيانش را ديدند.



وي با اشاره به فرا رسيدن ماه محرم اظهار داشت: دهه اول محرم دهه بزرگداشت امر به معروف و نهي از منكر است ما از دولت مي‌خواهيم اصل هشتم قانون اساسي را احياء كند و با دادن لايحه امر به معروف ونهي از منكر تكليف مردم را در اعمال حق حاكميت خود مشخص كند. همچنين از مجلس مي‌خواهيم در كمك به دولت در احياي اين اصل تلاش خود را بكند.



حبیبی با اشاره به سالروز ورود غيرقانوني مك فارلين به تهران تصریح کرد: محرم امسال مصادف با بزرگداشت روز 13 آبان روز آشتي ناپذيري ملت ايران با يزيديان زمان است. نمونه اين آشتي ناپذيري در عدم پذيرش مك فارلين در ورود به خاك ايران و سازش ناپذيري امام(ره) بزرگوار بود.



وی افزود: امام(ره) به مصداق تبري از دشمني حاضر نشدند مك فارلين را به كشور راه دهند و به مسئولان آن روز دستور دادند در اين باره موضع صريح بگيرند و خوشبختانه يكي از موضع‌گيريهاي صريح همان موضع آيت الله هاشمي رفسنجاني بود ما اميدواريم ايشان به همان قدرت و بر همان عقيده همچنان در تبري از دشمنان اسلام موضع شفاف و روشن داشته باشند.



