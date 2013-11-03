برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در 2300 نقطه ایران و جهان/پوشش گسترده رسانه ای خارجی و داخلی مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، داوود منافی پور دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر در نشست خبری روز یکشنبه 12 آبان ماه به تاریخچه برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی از سال 82 اشاره کرد و گفت: این مراسم سوگواری با هدف راه اندازی نهضت عاشوراشناسی در جهان آغاز شد چراکه بر این باوریم قبل از ظهور حضرت مهدی(عج) اگر شیعه با نشان دادن کربلا به صحنه دنیا بیاید، بخشی از مشکلات بشر را می تواند حل کند.

وی افزود: کربلا با برجسته ترین نقطه عاطفی خود که همان شهادت حضرت علی اصغر(ع) است، مظلومیت اباعبدالله الحسین(ع) را به دنیا معرفی می کند. مادران با در آغوش کشیدن نوزادان خود در این مجلس سوگواری شرکت می کنند و به واقعه گویی روز عاشورا می پردازند. ما معتقدیم که نقطه عطف تربیت بشر از سوی زن و مادر صورت می گیرد و اگربتوان با نشان دادن عاطفی ترین بخش واقعه کربلا مادران را با مفاهیم عاشورایی اشنا کرد، آن نهضت عاشوراپژوهی به دنیا معرفی خواهد شد.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) با اشاره به استقبال رسانه های داخلی و خارجی در انعکاس خبری و تصویری آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی تصریح کرد: آزادگان جهان با دیدن این تصاویر این پرسش را می کنند که این نوزدان در این مجلس چه می کنند به همین خاطر در پی اطلاعات بیشتر در این خصوص می روند که نمونه آن فردی به نام پیتر در فرانسه بود که با دیدن تصاویر این مراسم در فضای مجازی به تحقیق پرداخت و متوجه شد که این مراسم به تأسی از حضرت علی اصغر(ع) انجام می گیرد و او کسی نیست جز فرزند امام حسین(ع) و امام حسین(ع) کسی نیست جز نواده پیامبر اسلام(ص) و از این طریق به پژوهش پرداخت و در نهایت به دین اسلام و مذهب شیعه گروید و الان خود این فرد در امر عاشوراپژوهی در کشور فرانسه مشغول است.

منافی پور تأکید کرد: بیش از 2 هزار سایت به زبانهای مختلف این همایش بزرگ را پوشش دادند و بیش از 50 شبکه تلویزیونی اسلامی و غیراسلامی و تقریبا همه خبرگزاری ها و 90 درصد روزنامه ها و جراید به نقل این همایش پرداختند. بیش از یک میلیون بار در شبکه مجازی شیرخوارگان حسینی تکرار شده است و بیش از 100 هزار مطلب در وبسایتها در این رابطه مطلب نوشته شده است .



وی افزود: ما آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی را با دو برنامه 10 ساله آغاز کردیم که گام اول به پایان رسیده و وارد فاز 10 ساله دوم هستیم. ما تقریبا به آن هدفی که می خواستیم در گامهای اول دست یافتیم اما گامهای اطلاع رسانی نهضت عاشورا ورای اینهاست. چراکه یکی از اهداف اصلی ما از این برنامه یارگیری برای منجی آخرالزمان است یعنی از روز اول اگر به تاریخچه این مراسم دقت کنید متوجه می شوید که ما از شیرخوارگان حسینی به عنوان سربازان قیام آخر یاد کردیم و از مادران دعوت کردیم که فرزندانشان را نذر منجی آخر الزمان کنند و بحث منجی مختص شیعه ویا اسلام نیست بلکه همه ادیان به آن معتقدند و ما می خواهیم همه آزادگان بشر را از طریق واقعه گویی عاشورا با بحث منجی آخرالزمان آشنا کنیم. شاید روز اول که این مطلب عنوان شد به آن نگاه آرمانی می شد اما الان همان کودکان در 11 سالگی به سر می برند. و گام دوم ما برنامه ریزی برای همین کودکان و نوجوانان است که به تدریج اجرا می شود.



دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) گفت: در روز جمعه اول ماه محرم از مصلی تهران نذرنامه خوانی خطاب به امام زمان(عج) آغاز می شود و به صورت مستقیم از شبکه 3 سیما این مراسم پخش می شود و همزمان در کشور همه مادران به همراه شیرخواران خویش این نذرنامه را تکرار می کنند که ای امام زمان(عج) ما فرزندان خویش را نذر یاری تو می کنیم. این مراسم در 30 استان کشور و در 2 هزار مجلس همزمان برگزار می شود. همچنین مراسم شیرخوارگان حسینی در روز جمعه 17 آبان در 300 نقطه جهان در 5 قاره و در 55 کشور دنیا به صورت خودجوش برگزار خواهد شد.



وی افزود: از ابتدای اجرای این مراسم تا سال گذشته آمار 4 میلیون نفر شیرخواره شرکت کننده در این مراسم را داشتیم اما امسال به تنهایی 4 میلیون نفر شرکت می کنند و این کار به شدت معنوی و آسمانی است چراکه دست اندرکاران این همایش تعدادشان آنقدر کم است که نمی توانند چنین حرکت عظیمی را به خودی خود ساماندهی کنند و این فقط از برکت نام و یاد امام حسین(ع) نشأت می گیرد.



منافی پور اعلام کرد: بیش از 15 نمایشگاه عکس و نقاشی در مورد حضرت علی اصغر(ع) و مراسم شیرخوارگان حسینی در استانها راه اندازی شده است. در تهران 400 هزار دست لباس تهیه شده است و در 15 استان، کارگاه دوخت لباس شیرخوارگان با پول مردمی راه اندازی شده است و یک ریال پول دولتی در این زمینه هزینه نشده است البته دولت قبلی نه تنها به سراغ ما نیامد بلکه بی مهری های زیادی را از آنها هم دیدیم. ما به دنبال جریان سازی هستیم و در پی این نیستیم که همیشه خودمان این کار را انجام دهیم بلکه خود مردم در استانهایشان این کار را به دست بگیرند.



وی با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با سازمان اوقاف و امور خیریه، اعلام کرد: بیش از 11 هزار بقعه و امامزاده در سراسر کشور وجود دارد که 3 هزار بقعه قابلیت جمعیتی دارد که سعی خواهد شد این مراسم با هماهنگی سازمان اوقاف در این مکانها برگزار شود. برخی از استانها به فراخور شرایط خود برنامه های جانبی را نیز در مراسم آیین شیرخوارگان حسینی برگزار می کنند مثل چکاب از کودکان که قبل از ورود به مجلس، تیم پزشکی مستقر در این مجالس به بررسی سلامت کودکان می پردازند.



وی به برخی از آمارهای جهانی آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی اشاره کرد و گفت: امسال در پاکستان 115 جلسه برگزار می شود و در کشمیر هند و کشمیر پاکستان نیز 4 جلسه برپا می شود. در عراق 27 جلسه، در بحرین 8 جلسه، در کویت 3 جلسه، در عربستان 5 جلسه، در امارات که تا پیش از این اجازه برگزاری نمی دادند امسال 8 جلسه برگزار خواهد شد و در لبنان 8 جلسه، در افغانستان 11 جلسه، در ترکیه 5 جلسه و در بسیاری از کشورها حداقل یک جلسه آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به ظرفیت عظیم کشور هند در برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی اعلام کرد: روز عاشورا در هندوستان تعطیل رسمی است و حتی پیروان هندویی و بودایی در این مراسم شرکت می کنند و با این توصیفات یک روزی خواهد آمد جلسات برگزاری شیرخوارگان حسینی به هزار جلسه خواهد رسید.اما امسال 25 جلسه در این کشور برپا می شود.به لطف الهی در قاره آفریقا نیز 25 کشور برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کرده اند.



دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در مورد ثبت جهانی آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی نیز گفت: گامهای اولیه ثبت این مراسم در یونسکو طی شده است و سعی ما این بود که در سازمان ملل این امکان را داشته باشیم چون معتقدیم که فطرت انسانها فارغ از اینکه قائل به چه دین و مذهب و مکتبی باشند، به دنبال هدایت هستند، لذا معتقدیم اگر پیام عاشورا به آزادگان دنیا برسد آن کاری که باید انجام شود، انجام خواهد شد.همانطور که امام حسین(ع) در روز عاشورا خطاب به لشکر یزید فرمود اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. گام دوم ما که بحث سخنرانی در سازمان ملل با هدف پیام رسانی عاشورا هست در حال انجام است که امیدواریم نهایت تا سال آینده این فرصت به ما داده شود.



وی تأکید کرد: هدف ما ابتدا برگزاری این مراسم در جوامع شیعی و بعد اهل سنت و بعد در جوامع مسیحی بود که الحمدلله این کار در حال اجراست به گونه ای که خود برادران و خواهران اهل سنت که تا سال گذشته در این مراسم شرکت می کردند امسال خواهان این شدند که خود این مراسم را برگزار کنند لذا در گرگان، زاهدان و کردستان این مراسم از سوی اهل سنت نیز برگزار می شود.

منافی پور در پایان در مورد حضور چهره ها و شخصیتهای دولتی و سیاسی نیز گفت: مجلس شیرخوارگان حسینی یک مراسم روضه خوانی کربلا و واقعه گویی عاشوراست و بهترین زمان برای روشنگری شیعه است و ما به دنبال منبرهای سنتی هستیم از آنجا که این حرکت مردمی است ما از اینکه دعوتی از مسئولان کشوری و شخصیتهای سیاسی و برجسته برای سخنرانی در این مراسم داشته باشیم، پرهیز داریم اما حضور آنها هیچ مانعی ندارد اما سعی می کنیم روضه خوانی سنتی را داشته باشیم و البته برخی از مداحان از جمله آقایان خلج، آئینه چی و انسانی اعلام آمادگی برای حضور در این مراسم کردند و با آقاین کریمی و محمدرضا طاهری نیز در این باره جلسه ای هماهنگی ظرف امروز و فردا خواهیم داشت.

گفتنی است مراسم شیرخوارگان حسینی در روز جمعه 17 آبان مصادف با اولین جمعه ماه محرم همزمان در مصلی تهران و بیش از 2 هزار جلسه در سراسر کشور برگزار می شود.