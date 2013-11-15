علی عسکری در گفتگو با مهر، رقم معوقات مالیاتی را 10 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال 90 و 91 به ترتیب 36 درصد و 17 درصد بود، این در حالی است که در سال جاری نیز درآمدهای مالیاتی رشد مناسبی را داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه دقت بر رسیدگی های مالیاتی افزایش یافته است، تصریح کرد: اطلاعات مالیاتی انسجام بیشتری یافته است و سیستم های مالیاتی نیز کارآمدتر شده اند.

وی با ذکر این مطلب که نظام مالیاتی سهم خود را در اقتصاد در مقایسه با سایر بخش ها به درستی ایفا کرده است، افزود: این در حالی است که سهم مالیات ها در درآمدهای دولت در سال آینده افزایش می یابد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرونده های مالیاتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام می شود و زمان رسیدگی به آنها کاهش یافته است، گفت: درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از تامین درآمدها نسبت به درآمدهای نفتی، گمرکی، واگذاری دارایی ها و غیره را بر عهده دارند.

عسکری در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: با راه اندازی طرح جامع مالیاتی، مودیان می توانند به پرونده های مالیاتی خود به صورت اینترنتی در زمان رسیدگی و بررسی دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مودیان به پرونده های مالیاتی خود دسترسی ندارند اما با اجرای طرح جامع دسترسی به پرونده ها از هر نقطه ای امکانپذیر می شود و در آینده ابلاغ پرونده های مالیاتی الکترونیکی خواهد شد.