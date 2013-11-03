رسانه ها تاثیر گذارترین راه برای تحکیم خانواده ها/ آموزش های پیش از ازدواج جدی گرفته شود

حجت الاسلام محمود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از رسانه ها بعنوان یکی از تاثیرگذارترین راه های ارایه آموزش های لازم به زوجین یاد کرد و اظهار داشت: باید با استفاده از ظرفیت های رسانه ای هر چه بیشتر در راستای تحکیم بنیان خانواده ها گام برداشت.

وی بیان داشت: ازدواج یکی از مهمترین مسایل اجتماعی است که سلامت آن، سلامت جامعه را تضمین کرده و فساد آن موجب بروز مفاسدی در جامعه می شود.

این مسئول قضایی تصریح کرد: ایمان، گذشت و اغماض زوجین از خطاهای یکدیگر، توکل به خدا، برخورداری از سعه صدر در مواجهه با مشکلات، تلاش زوجین برای شناخت یکدیگر و درک متقابل که منجر به تفاهم و گذشت می شود، بنیان خانواده را محکم کرده و از بروز پدیده طلاق جلوگیری می کند.

وی اظهار داشت: لازم است تا آموزش های کلی درباره ازدواج در دوران مدرسه و قبل از ازدواج به جوانان ارائه شود زیرا آموزش های این حوزه، در ارتقاء کیفیت زندگی زوجین تاثیرگذار است.

رئیس دادگستری راور تاکید کرد: هر چقدر که سطح سواد و فرهنگ زوجین بیشتر باشد، شیوه های کاربردی آنها در مقابل عوامل منجر به طلاق عاقلانه تر و موثرتر خواهد بود.

وی ابراز داشت: مواردی از جمله بیکاری، مشکلات اقتصادی، مشکلات جنسی، اعتیاد و فقر تاثیر بسزایی در کوتاه کردن مدت زمان زندگی مشترک زوجین دارد.

حجت الاسلام محمدی یادآور شد: برخی اقدامات و حمایت های سازمان ها و مراکز حمایتی، زوجین را به استفاده از طلاق توافقی بعنوان یک راه میان بر، سوق داده است و در این رابطه باید وجود برخی اقدامات و تسهیلات موجود برای زنان مطلقه را از عوامل بروز طلاق نام برد.

رئیس دادگستری شهرستان راور با بیان اینکه فرزند دار نشدن یکی از زوجین همانطور که در قانون نیز پیش بینی شده، از عوامل طلاق است، گفت: بررسی پرونده های طلاق حکایت از این دارد که بسیاری از موارد منجر به طلاق دارای فرزند مشترک با میانگین سنی مختلف بوده و وجود فرزند هم نتوانسته سدی بر جدایی والدین باشد و طلاق در خانواده های دارای فرزند هم بطور نسبی وجود دارد.

