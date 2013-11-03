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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۱۳

ارائه دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی به افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده سرباز

ارائه دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی به افراد تحت‌تکفل بیمه‌شده سرباز

بهره‌مندی از خدمات درمانی یکی از مهمترین مزایایی است که سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان اصلی و اعضای خانواده تحت‌تکفل آنها ارائه می‌کند و براساس قوانین تأمین‌اجتماعی، در ایام خدمت سربازی بیمه‌شده اصلی و افراد تحت‌تکفل وی از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی به ویژه خدمات درمانی برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بیمه‌شدگان واجد شرایط می‌توانند پس از طی مراحل و تکمیل مدارک، برای دریافت دفترچه درمانی، به شعبه تأمین‌اجتماعی مراجعه کنند.

اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه و گواهی اشتغال به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح، سازمان‌های مسلح یا سازمان‌های به کارگیرنده مشمولان از مدارک موردنیاز برای اخذ دفترچه درمانی بیمه‌شدگان سرباز است.

بدیهی است در مراجعات بعدی باید در گواهی مذکور عناوین اطلاعاتی شماره اساس، شماره بیمه شده، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه، نام پدر بیمه‌شده سرباز و کدملی درج شود.

کد مطلب 2168070

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