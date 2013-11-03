به گزارش خبرگزاری مهر ، بیمه‌شدگان واجد شرایط می‌توانند پس از طی مراحل و تکمیل مدارک، برای دریافت دفترچه درمانی، به شعبه تأمین‌اجتماعی مراجعه کنند.

اصل و تصویر دفترچه آماده به خدمت در اولین مراجعه و گواهی اشتغال به خدمت از واحدهای نیروهای مسلح، سازمان‌های مسلح یا سازمان‌های به کارگیرنده مشمولان از مدارک موردنیاز برای اخذ دفترچه درمانی بیمه‌شدگان سرباز است.

بدیهی است در مراجعات بعدی باید در گواهی مذکور عناوین اطلاعاتی شماره اساس، شماره بیمه شده، نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد و محل صدور شناسنامه، نام پدر بیمه‌شده سرباز و کدملی درج شود.