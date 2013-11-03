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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

توقیف پورشه با 222 کیلومتر سرعت

توقیف پورشه با 222 کیلومتر سرعت

سرپرست پلیس راه اصفهان از توقیف خودرو پورشه با 222 کیلومتر سرعت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ رضا رضايي در این باره اظهار داشت: ماموران پاسگاه پليس راه استان اصفهان صبح امروز يك دستگاه خودروي سواري كه با سرعت 222كيلومتر در ساعت  در آزادراه قم- کاشان در حركت بود را متوقف و خودرو را براساس قانون توقيف كردند. علاوه بر اين طي دو روز گذشته دو دستگاه خودروي سواري كيا نيز با سرعت هاي غير مجاز 177و 172 كيلومتر در ساعت نيز توسط ماموران تيزبين پليس راه توقيف شدند.

وی  سرعت غير مجاز را يكي از عوامل بروز حوادث رانندگي و از تخلفات حادثه ساز دانست و افزود: در مهر ماه امسال 19 دستگاه كه سرعت آنها غير مجاز بوده كه برخي از آنها داراي سرعت بالاي 170 و بيش از 200 كيلومتر در ساعت بوده متوقف و پس از اعمال قانون توقيف شدند.

 

سرپرست پليس راه استان خاطر نشان كرد: خودروهايي كه به دليل سرعت غير مجاز توقيف شدند تنها پس از پرداخت جريمه و طي مراحل قانوني و شركت در كلاس هاي آموزشي رفع توقيف می شوند.
 

کد مطلب 2168090

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