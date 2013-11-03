رسانه ها در مسیر انقلاب و توسعه جامعه پیش روند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور پیش از ظهر یک شنبه در جلسه تحلیل و بررسی رسانه های استان اظهار داشت: رسانه ها لازم است از تمامی ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف چالش ها و موانعی وجود دارد، تصریح کرد: برای رسیدن به پیشرفت و توسعه لازم است از همه موانع و چالش ها گذر کرد.

یوسف پور با بیان اینکه آیا رسانه ها جذب مخاطب دارند و آیا انتظاری که از رسانه ها داریم بازخورد دارد یا خیر، عنوان کرد: لازم است با رسانه های استان همراهی و هم سویی داشته باشیم تا آن ها بازخورد خوبی از کار خود را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در کار رسانه ها لازم است آسب شناسی صورت گیرد، بیان داشت: چنانچه از نشریات و یا دیگر رسانه های استان آسیب شناسی صورت گیرد خروجی مثبتی می تواند برای آنها داشته باشد.

یوسف پور اذعان داشت: متاسفانه ضعف هایی در سایت های خبری استان وجود دارد که این ضعف ها لازم است برطرف شود و با حمایت کردن از آن ها بتوان مسیر را برای حرکت آن ها هموار کرد.

رسانه ها می توانند تاثیرات اساسی در جامعه داشته باشند

رئیس خانه مطبوعات چهار محال و بختیاری گفت: رسانه ها یکی از ارکان اصلی دموکراسی در جامعه هستند و می توانند تاثیرات اساسی در جامعه داشته باشند.

طهمورث فتاحی اظهار داشت: رسانه ها در جهت دهی افکار عمومی می توانند موثر باشند پس لازم است تا در راستای پیشرفت استان و یا کشور خود قدم بردارند.

وی تصریح کرد: متاسفانه مسئولین فرهنگی و مدیران ارشد این استان در توانمند سازی رسانه ها تا کنون اقدامی را انجام نداده و لازم است که این مدیران رسانه ها را در زمینه های مختلف حمایت کنند.

فتاحی ادامه داد: رسانه ها می توانند به نوعی نیاز های جامعه را مطرح کرده و زمینه رشد فرهنگ در جامعه را رقم بزنند.

وی بیان داشت: ارتقاء دادن کیفی مطبوعات نیازمند آسیب شناسی است که این کار لازم است به صورت کارشناسی صورت گیرد.

فتاحی یادآور شد: چنانچه آسیب شناسی از رسانه ها به صورت کارشناسی صورت گیرد این کار می تواند اثرات مثبتی را بر روی آن ها گذاشته و خروجی مثبتی را به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها در برجستگی مطلب می توانند تاثیر مثبتی را داشته باشند، عنوان کرد: رسانه ها در عقاید افراد، سبک زندگی آن ها و... می توانند بیشترین تاثیر را به همراه داشته باشند.

فتاحی اذعان داشت: لازم است رسانه ها را در راستای حرکت دادن ارزش ها ترغیب و تشویق کرد.