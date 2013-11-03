استاندار سمنان پنج شنبه مهمان مردم دامغان خواهد بود

عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سفرهای شهرستانی محمد وکیلی، استاندار جدید سمنان که پس از دو هفته از آئین معارفه ایشان سپری می شود به فال نیک می گیریم و امیدواریم وی بتواند از نزدیک و در جریان سفر به شهرستان دامغان با ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آشنا شود .

وی تصریح کرد: ارزیابی از شهرستان دامغان می تواند استاندار جدید را در برنامه ریزی برای رشد و توسعه استان در بخش های مختلف کمک کند و انجام نخستین سفرهای شهرستانی از اهمیت و جایگاه فراوانی برخوردار است.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استاندار جدید سمنان در نشست های مختلف با موقعیت شهرستان آشنا شده است و وی در جریان سفر به این شهرستان با پتانسیل ها و مشکلات فرا رو بهتر آشنا می شود.

رستمیان، استاندار جدید سمنان را فردی با تجربه و کاردان دانست و اظهار داشت: محمد وکیلی مدیری توانمند است و به عنوان نماینده عالی دولت در استان می تواند منشا خیرات و برکات فراوان برای مردم منطقه باشد و ما نیز باید از تجربیات وی در بخش های مختلف و با هدف رشد و توسعه شهرستان های استان استفاده کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: در جریان سفر استاندار سمنان به شهرستان دامغان مسائل و مشکلات این شهرستان را مطرح می کنیم که وی نیز با برنامه ریزی و با کمک مدیران کل دستگاه های اجرایی بتواند برای حل و برون رفت از مشکلات چاره اندیشی کند.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی خوبی بین نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با استاندار جدید برقرار است و نشست های موثری در راستای ایجاد وحدت و هماهنگی جهت چاره اندیشی برای حل مشکلات و کمک به رشد و توسعه منطقه برگزار می شود.