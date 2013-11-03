مرتضوی در جلسه بازپرسی پرونده معروف به پالیزدار حاضر نشد

مصطفی ترک همدانی به خبرنگار مهر اظهار داشت: علی رغم ابلاغ صورت گرفته به دادستان تهران برای حضور در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان تهران ، سعید مرتضوی امروز هم در دادسرا حاضر نشد .

وی افزود: مرتضوی مدعی شده به خاطر سفر به یزد نتوانسته در جلسه امروز حاضر شود که قرار شد فردا برای پیگیری موضوع به شعبه 15 بازپرسی برویم.

بر اساس محتویات پرونده ، عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و چند تن از شاکیان پرونده معروف به پالیزدار از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده اند.