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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۳۷

مرتضوی در جلسه بازپرسی پرونده معروف به پالیزدار حاضر نشد

مرتضوی در جلسه بازپرسی پرونده معروف به پالیزدار حاضر نشد

وکیل شکات پرونده معروف به پالیزدار گفت: سعید مرتضوی در جلسه امروز بازپرسی در دادسرای کارکنان دولت حاضر نشد.

مصطفی ترک همدانی به خبرنگار مهر اظهار داشت: علی رغم ابلاغ صورت گرفته به دادستان تهران برای حضور در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان تهران ، سعید مرتضوی امروز هم در دادسرا حاضر نشد .

وی افزود: مرتضوی مدعی شده به خاطر سفر به یزد نتوانسته در جلسه امروز حاضر شود که قرار شد فردا برای پیگیری موضوع به شعبه 15 بازپرسی برویم.

بر اساس محتویات پرونده ، عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار و چند تن از شاکیان پرونده معروف به پالیزدار از دادستان سابق تهران به اتهام بازداشت غیرقانونی و افترا و نشر اکاذیب شکایت کرده اند.

کد مطلب 2168125

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