به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفايي ظهر يكشنبه در مراسم تودیع و معارفه ریس اداره راه و شهرسازی گناباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار داشت: در چند سال اخیر در حوزه راههای ترانزیتی 22 درصد و در راههای روستایی 68 درصد رشد داشته‌ایم.

وي افزود: بیش از 5 سال است که در خصوص جاده دو غارون پیگیرجدی هستیم تا این جاده هر چه سریعتر اجرایی شود اما به خاطر مطالعات ضعیف آن تا کنون عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

وی ادامه داد: در صورت احداث این محور و به خاطر وجود بزرگترین شبکه حمل ونقل جاده‌ای کشور در گناباد تحول چشمگیری از نظر اقتصادی نصیب شهرستان خواهد شد.

صفايي تصريح كرد: مطالعات جاده کاخک سرایان انجام شده و با تکمیل این محور مسیر مشهد به سرایان 70 کیلومتر کاهش می‌یابد.

صفایی وضعیت راه گناباد فردوس را تا حدودی رضایت بخش دانست و افزود: متاسفانه پروژه پیمانکار جاده گناباد به بجستان به دلیل مشکلات اعتباری با کندی پیش می رود که باید تجدید نظر شود.

درپايان این جلسه مهندس ضیایی بعنوان ریس جدید اداره راه وشهر سازی گناباد معرفی واز خدمات مهندس مرادی که بعنوان معاون مدیر کل وریس اداره راه وشهر سازی نیشابور انتخاب شد تقدير به عمل آمد.