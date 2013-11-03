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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

قهرمان اسنوکر رنکینگ ایران مشخص شد

قهرمان اسنوکر رنکینگ ایران مشخص شد

سهیل واحدی با پشت سرگذاشتن تمامی حریفان خود در هفتمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار فینال ششمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر آقایان تحت عنوان جام ولایت با رویارویی سهیل واحدی و بابک رستمی برگزار شد و در پایان سهیل واحدی با برتری 5 بر 3 مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را به نام خود ثبت کرد. همچنین بابک رستمی به مقام نایب قهرمانی و محمد چگینی و نوید شفیعی مشترکا به مقام سومی این دوره از مسابقات رنکینگ نایل شدند.

اين مسابقات طي پنج روز در باشگاه بیلیارد توپ سیاه با حضور برترين ورزشكاران اسنوكر سراسر كشور پيگيري شد. مراسم اختتاميه اين دوره از مسابقات با حضور مسئولان فدراسيون، مسئولان هیات استان تهران، جمعي از داوران، مربيان و ورزشكاران اين رشته ورزشی برگزار شد.

کد مطلب 2168170

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