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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۲۵

در طی4 سال/

97 درصد جمعیت روستایی گناباد از راه آسفالته برخوردار شده‌اند

97 درصد جمعیت روستایی گناباد از راه آسفالته برخوردار شده‌اند

گناباد - خبرگزاري مهر: رييس سابق اداره راه و شهرسازي گناباد گفت: در 4 سال اخیر بیش از 97 درصد جمعیت روستایی گناباد از راه آسفالته برخوردار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر،  عباسعلي مرادي ظهر يكشنبه در مراسم تودیع ومعارفه ریس اداره راه و شهرسازی گناباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار داشت: در 4 سال اخیر بیش از 97 درصد جمعیت روستایی گناباد از راه آسفالته برخوردار شده اند.

وی ارتقاء ایمنی محورها را از اقدامات خود  دانست و افزود: 20 نقطه حادثه خیز در سطح جاده ها حذف شده و اکنون در سطح شهرستان هیچ نقطه حادثه خیزی وجود ندارد.

مرادی گفت: در شهرستان گناباد 2 هزار و 844 واحد مسکن مهر در قالب 16 تعاونی هفت انبوه‌ساز و 716 خود مالکی در  حال احداث است كه تا کنون 70 درصد پبشرفت داشته اند.

وی مشکل  عمده مسکن مهر گناباد را از ناحیه انبوه‌سازان دانست وگفت: تورم وگرانی مصالح ساختمانی باعث این مشکل برای انبوه سازان شده است واخبرا200 واحد در حد سفت کاری است و اعضائ  آن مشخص شده‌اند.

کد مطلب 2168189

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