به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي مرادي ظهر يكشنبه در مراسم تودیع ومعارفه ریس اداره راه و شهرسازی گناباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر برگزار شد اظهار داشت: در 4 سال اخیر بیش از 97 درصد جمعیت روستایی گناباد از راه آسفالته برخوردار شده اند.

وی ارتقاء ایمنی محورها را از اقدامات خود دانست و افزود: 20 نقطه حادثه خیز در سطح جاده ها حذف شده و اکنون در سطح شهرستان هیچ نقطه حادثه خیزی وجود ندارد.

مرادی گفت: در شهرستان گناباد 2 هزار و 844 واحد مسکن مهر در قالب 16 تعاونی هفت انبوه‌ساز و 716 خود مالکی در حال احداث است كه تا کنون 70 درصد پبشرفت داشته اند.

وی مشکل عمده مسکن مهر گناباد را از ناحیه انبوه‌سازان دانست وگفت: تورم وگرانی مصالح ساختمانی باعث این مشکل برای انبوه سازان شده است واخبرا200 واحد در حد سفت کاری است و اعضائ آن مشخص شده‌اند.