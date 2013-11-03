کاشت درخت برای ثبت زحمات 50 ساله مادر محیط زیست ایران در اراضی عباس آباد/ غرس 150 اصله درخت در این اراضی

به گزارش خبرگزاری مهر،صبح امروز با حضور اعضای تشکل بانوان حامی محیط زیست، 150 اصله درخت در حاشیه گذر فرهنگ واقع در اراضی عباس آباد کاشته شد تا حرکتی زیست محیطی با هدف ترویج فرهنگ درختکاری در اراضی عباس آباد آغاز شود.

در این مراسم نمادین یک اصله درخت نیز توسط مه لقا ملاحی مادر محیط زیست ایران کاشته شد تا به عنوان یک نماد بیش از 50 سال زحمات این بانوی حامی محیط زیست را برای آیندگان ماندگار شود.

وی متولد 1296 و بنیانگذار جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست است و خدمات زیادی را در عرصه محیط زیست کشور داشته است.

همچنین در حاشیه این مراسم معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت نوسازی عباس آباد این اراضی را سرمایه ای ارزشمند برای شهر تهران برشمرد و خاطر نشان کرد : حفظ و توسعه فضای سبز یکی از اولویت ها و وظایف اصلی مدیریت شهری در این پهنه کم نظیر از شهر تهران است که این مراسم نیز در راستای همین موضوع برگزار شده است.

وی یادآور شد: به دنبال مراسم امروز قرار است با همکاری تشکل های زیست محیطی جهت نکوداشت هر یک از چهره های علمی و فرهنگی کشور درختی به یادگار در اراضی عباس آباد به عنوان تنفسگاه پایتخت کاشته شود.



