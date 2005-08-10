  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۸

34 تريليون ريال از بودجه 1384 در تيرماه پرداخت شد

ميزان پرداخت‌هاي خزانه از بابت بودجه كل كشور در تيرماه 84 به 34 تريليون و 316 ميليارد و 838 ميليون ريال رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خزانه داري كل كشور از اين مبلغ 32 تريليون و 992 ميليارد و 444 ميليون و 299 هزار و 138 ريال اعتبارات هزينه‌اي بود كه بابت پرداخت‌هاي متفرقه، هزينه ملي، هزينه استاني و ساير پرداختها و پيش‌پرداختها بود.
در تيرماه سال جاري 2 تريليون و 248 ميليارد و 819 ميليون و 260 هزار و 600 ريال نيز بابت طرح‌هاي عمراني، طرح‌هاي استاني و ساير پرداخت‌ها هزينه شد.
ميزان فروش سفته در تيرماه امسال به 72 ميليارد و 752 ميليون و 418 هزار و 950 ريال و فروش برات به 40 ميليون و 590 هزار و 500 ريال رسيد. همچنين ميزان فروش بارنامه به 1 ميليارد و 724 ميليون و 500 هزار ريال و فروش صورت وضعيت مسافري به 1 ميليارد و 156 ميليون و 820 هزار ريال رسيد.
اين گزارش حاكي است در مدت زمان ياد شده اسناد فروش 485 اتومبيل دولتي فروخته شده در مزايده ادارات و سازمانهاي دولتي تنظيم و 6300 مورد عمليات حسابداري درآمد عمومي كشور انجام شد.
کد مطلب 216823

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها