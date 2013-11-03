شیوه جدید چینی ها برای پیوند صورت/ تصاویر صورت پیوندی دختر 17 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، صورت شو جیانمی دختر چینی 17 ساله 5 سال پیش در نتیجه یک آتش سوزی به شدت از شکل خارج شد.

وی چانه، پلک و قسمت بزرگی از گوش راست خود را از دست داد.

والدین شو توانایی پرداخت هزینه های جراحی وی را نداشتند اما سال گذشته پزشکان پیشنهاد کردند که یک صورت جدید با استفاده از بافت گرفته شده از پایش روی سینه وی رشد می دهند تا برای پیوند آماده شود.

جراح شو دکتر جیانگ چنگهونگ گفت: در ابتدا ما یک تکه از رگ خونی را از ران وی گرفته و آن را وارد سینه کردیم، پس از آن یک بسط دهنده پوست را وارد بخشی از پوست کردیم که رگ خونی در آن قرار گرفته بود تا این که این بخش منبسط شده و پوست کافی برای صورت جدید شو تولید کند.

پزشکان پس از آنکه از زنده ماندن این بافت که پوست جدید را می سازد، اطمینان حاصل کردند، آن را به صورت بیمار پیوند زدند.

پزشکان اعتقاد دارند که زخمهای به جا مانده در اثر این جراحی ظرف چند هفته دیگر بهبود می یابد.

دکتر جیانگ گفت: با صورت جدید شو به خوبی می تواند حالات صورت خود را به شیوه ای دقیق ابراز کند، صورت جدید وی حتی در اثر تغییر احساسات چون صورت همه انسانهای عادی سرخ می شود.

پزشکان چینی سال سپتامبر گذشته جراحی مشابهی را انجام دادند، این جراحی پیوند بینی مردی بود که این بینی روی پیشانی وی با استفاده از بافتهای دنده ها رشد کرده بود.