به گزارش خبرگزاري مهر، حبيب‌الله كارگر اظهار داشت: شرکت‌کنندگان یزدی در چهاردهمین مسابقات ملی مهارت مفتخر به کسب دو مدال طلا، دو مدال برنز و شش دیپلم افتخار شدند.

وي افزود: محمدمهدی باقرپور در رشته طراحی مهندسی مکانیک و ندا گلکار در رشته فناوری مُد (خیاطی) رتبه اول مسابقات مهارت در سطح کشور را به خود اختصاص دادند و مدال طلای این دوره از مسابقات را به گردن آویختند.

كارگر بيان كرد: علی هوشمند در رشته رقابتی صافکاری خودرو و علی افخمی در رشته الکترونیک نیز رتبه سوم را در سطح کشورکسب کردند و موفق به کسب مدال برنز اين مسابقات شدند.

وي یادآور شد: سید سعید حسینی پور، سید ابوالفضل حسینی، محمد ابويی، محمدعلی دلجور، سیدکاظم دهقان و سیما احمدی نیز در مرحله کشوری چهاردهمین مسابقات ملی مهارت به ترتیب در رشته‌های کابینت ساز چوبی، آجرچینی، کاشی‌کاری دیوار و کف، مکاترونیک (تیمی دو نفره) و گرافیک به کسب دیپلم افتخار نائل آمدند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی مهارت در سال آینده عنوان کرد: برگزیدگان این دوره از مسابقات و برگزیدگان سال آینده، پس از شرکت در اردوی آماده سازی و انتخاب نفرات برتر به مسابقات جهانی مهارت که در کشور برزیل برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

وی هدف از برگزاری مسابقات ملی مهارت را ايجاد بستر مناسب براي رقابت سالم بين مهارت آموختگان، معرفي آموزش‌هاي مهارتی و اهميت نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئولان، بنگاه‌هاي اقتصادي، صنايع و صنوف برای مشاركت هرچه بیشتر در اجرای مسابقات ملي مهارت، شناسايي كمبودها در آموزش‌هاي فني وحرفه‌اي و اعتلاي ارزش كار در جوانان و جامعه ذکر کرد.