هفتمین همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی ظهر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران فلسفه برگزاری این همایش را ایجاد سئوال در ذهن تمامی انسان ها نسبت به هویت وجودی عاشورا و اسرار آن با محوریت شیعه شیرخواره کربلا و حساس کردن و تهییج غیرت شیعی در راستای توفیق منزلت عاطفی عزاداری و تبیین پایگاه حماسی و عقلانی قیام حسین (ع) ذکر کرد.

وی ادامه داد: در این روز هزاران نفر از مادران گیلانی کودکان شیرخواره خود را نذر یاری قیام حضرت ولیعصر (عج) می کنند.

دبیر برگزاری همایش شیرخوارگان و مسئول هیئت روضات الحسین (ع) رشت گفت: از برنامه های مهم این همایش قرائت دعای ندبه، روایتگری روز عاشورا از سوی هنرمندان، اجرای گروه دمام زنی، وعظ، سخنرانی، مداحی، نوحه خوانی و آئین نذر نامه خوانی است.

وی همچنین توزیع پرچم، لباس ویژه مراسم و بسته متبرک شده که بصورت رایگان است را از دیگر برنامه های این همایش عنوان کرد.

ثقتی در ادامه از همکاری خوب نماینده ولی فقیه در گیلان حضرت آیت الله قربانی به جهت در اختیار نهادن مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برای این کار و از مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) و همچنین تلاش های مجموع مدیران و کارکنان صدا و سیمای گیلان و همکاری بسیار خوب نمایندگان مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، فرماندار رشت و هیئت های مذهبی رشت تقدیر و تشکر کرد.

وی یادآورشد: همایش شیرخوارگان حسینی در جمعه 17 آبان ماه سال جاری مصادف با چهارم محرم رأس ساعت هشت صبح برگزار می شود.