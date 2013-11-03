آذربایجان غربی نقش مهمی در توسعه مبادلات دوجانبه ایران و ترکیه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر یکشنبه در سومین میز کشوری ترکیه که در ارومیه با بیان اینکه ترکیه از مهمترین کشورها در حوزه تجارت خارجی برای استان ما به شمار می رود افزود: در حال حاضر ، این کشور همسایه به عنوان دومین کشور مقصد صادراتی آذربایجان غربی است که این امر نشان از نقش کشور ترکیه در مبادلات تجاری آذربایجان غربی و ایران دارد.

وی ادامه داد: در هفت ماه گذشته، میزان صادرات از آذربایجان غربی 392 میلیون دلار بود که سهم ترکیه از این میزان، 87 میلیون دلار بود.از مديران دستگاه هاي اجرايي استان نيز خواست تا در راستاي تسهيل امور مربوط به فرآيند صادرات در استان تلاش مضاعف كنند.

دیزج نژاد با اعلام اینکه رعايت اصول هزينه فرصت در امور اقتصادي لازمه فرايند توليد و صادرات است گفت: اين اصول بر اين نكته تاكيد دارند كه در قبال زماني كه صرف مي شود چه چيزي از دست داده مي شود تا چه چيزي به دست آيد و اين يعني ايكه كاركرد هاي اقتصادي بر اساس برنامه جلو برود.

وي عنوان کرد: مزيت هاي رقابتي نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد در فرآيندهاي اقتصادي ما و به ويژه در چرخه توليد مورد توجه قرار گيرد چرا كه در اين صورت خواهيم توانست محصولي داراي رقابت پذيري توليد و روانه بازار كنيم.

دیزج نژاد ادامه داد: امروزه در كشورهاي توسعه يافته به اين الگو رسيده اند كه از شيوه هاي پر هزينه، آلاينده و زمان بر در چرخه توليد پرهيز كنند و به سوي محصولاتي بروند كه ارزش افزوده بالايي ايجاد مي كند كه اين روش بايد در كشور ما نيز مورد توجه قرار گيرد.

وی با اعلام اينكه در سال هاي اخير اولويت هاي اقتصادي استان مشخص شده و برنامه ريزي لازم نيز در اين رابطه صورت گرفته است خاطر نشان كرد: بخش خصوصي در اين زمينه فعالانه وارد عمل شده كه نتايج آن را در سال هاي آتي شاهد خواهيم بود.

وي در بخش ديگري با اشاره به توانمندي ها و ظرفيت هاي استان در حوزه حمل و نقل و ترانزيت يادآور شد: صادرات به توليدات ما هويت و جنبه بين المللي مي دهد جايگاه كشور ما را در ترازهاي بين المللي ارتقا مي دهد.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي خاطر نشان كرد: بازارسازي، ارتقاي كيفيت محصولات توليدي، كاهش هزينه هاي توليد و برآورد سود معقول و تلاش براي ماندگاري در بازار از مولفه هايي هستند كه امكان رقابت حرفه اي را در سطوح بين المللي به صادركنندگان ما مي دهند.

ديزج نژاد همچنين با اشاره به اينكه استان از محل قرار گرفتن در حوزه حمل و نقل و ترانزيت بين المللي هزينه هاي زيادي را متحمل مي شود گفت: ضروري است تا آذربايجان غربي به عنوان هاب لجستيكي در منطقه معرفي شود و با توجه به ظرفيت هاي موجود زيرساخت هاي مورد نياز نيز در آن ايجاد گردد.

وي در بخش ديگري بازتعريف جايگاه و وظايف رايزنان اقتصادي، پيگيري تفاهم نامه هاي منعقده بين كشور ايران و تركيه و تعيين زمان بندي براي اجراي آنها را مورد تاكيد قرار داد.

معاون برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي همچنين بر استقرار هرچه سريع تر تمام دستگاه هاي ذيربط در پنجره واحد تجاري در گمرك اروميه تاكيد كرد و گفت: دستگاه هاي اجرايي با همكاري و هماهنگي بيشتر تلاش كنند تا اين پنجره واحد تجاري در تمام گمركات استان مستقر شود و در راستاي تسهيل امور مربوط به صادرات و واردات كالا اقدام كند.

وی همچنین با اشاره به وجود تفاهم نامه های دو طرفه بین ایران و ترکیه در سالهای گذشته، افزود: موافقت های صورت گرفته در این تفاهمنامه ها بسیار زیاد است که باید اینها را تلخیص کنیم و اقدامات انجام شده در این خصوص را مورد بررسی قرار دهیم.

در اين جلسه جمعي از تجار، بازرگانان، نمايندگان بخش خصوصي استان و همچنين مدير كل آسيا و اقيانوسيه سازمان توسعه تجارت حضور داشتند.