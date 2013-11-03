افزایش تولیدات میزان صادرات را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید نقشی زادیان بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان در سال 91 اظهار داشت: در حال حاضر میزان تولید کالا در استان کردستان بسیار اندک است و امیدواریم تولیدکنندگان با حمایت و پشتیبانی مسئولان بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند.

وی افزود: به رغم اینکه در سال گذشته به دلیل ممنوعیت صادرات 59 قلم کالا، صادر کنندگان کردستانی با مشکلات فراوانی رو به رو شدند و هنوز هم تاوان مشکلات پیش آمده را در آن مقطع زمانی پس می دهند اما شاهد هستیم که میزان صادرات کالا از طریق مرزهای کردستان کاهشی نداشته است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با بیان اینکه تلاش بسیاری برای بازگشایی مجدد بازرچه مرزی سیف سقز صورت گرفته است، ادامه داد: امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات حال حاضر در زیرساخت های مرز سیرانبند بانه و باشماق مریوان نیز مرتفع شود.

نقشی زادیان یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در مرز باشماق مریوان دیپ زنی خودروها است که به دلیل کمبود نیروی انسانی بسیار زمان بر است و باید این مشکل نیز بر طرف شود.

حذف دیپ زنی خواسته بر حق صادرکنندگان

یکی از اعضای اتحادیه صادرکنندگان استان کردستان نیز در این مراسم به مشکلات حوزه صادرات در مرزهای کردستان اشاره کرد و بیان کرد: دیپ زنی در هیچ یک از مرزهای کشور انجام نمی شود و این امر تنها مختص مرز رسمی باشماق مریوان است.

محمودی گفت: پروسه کاری صادرات در استان کردستان با مشکلات عدیده ای مواجه است اما مهمترین آنها دیپ زنی است که حذف آن از خواسته های بر حق صادرکنندگان است.

وی افزود: پل ارتباطی بین دو کشور نیز از دیگر مشکلات حوزه صادرات در مرز باشماق مریوان است که فاز دوم این پل چندین سال است که به پایان نرسیده و مشکلات ترافیکی را در مرز به وجود آورده است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان کردستان اظهار داشت: همچنین آسفالت نبودن بخشی از مرز باشماق و وجود گرد و غبار در فصل های گرم و گل و لای در فصل های سرد هوا نیز از دیگر مشکلات این حوزه است.

محمودی ادامه داد: تردد بیش از حد تانکرهای عراقی نیز در مسیر مریوان با توجه به اینکه از زیرساخت های لازم برخوردار نیست بر دیگر مشکلات حوزه صادرات در کردستان افزوده است.

وی در پایان بار دیگر بر حذف بحث دیپ زنی تاکید کر د و یادآور شد: ما به هیچ عنوان مخالف با قاچاق سوخت نیستیم اما با این شیوه نیز نمی توان از این معضل جلوگیری کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم از هفت نفر از صادرکنندگان نمونه استان کردستان در سال 91 تجلیل شد.