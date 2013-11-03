استفاده از ترازوی دیجیتال درکهگیلویه وبویراحمد اجباری شد/ جمع آوری ترازوهای انگشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ترازوی دیجیتال مشمول استاندارد اجباری است و مسئولین واحدهای تولیدی و عرضه باید از وسایل سنجش و ترازوهای استاندارد استفاده کنند.

وی بیان کرد: بازرسان و کارشناسان استاندارد به طور مستمر از مراکز عرضه بازدید خواهند کرد و از ترازوها تست خواهد گرفت.

وی افزود: بنا به ماده 14 ضوابط اجرايي و مقررات اوزان و مقياسها و وسايل سنجش . كنترل اوزان و مقياسها الزامي و از وظايف سازمان ملي استاندارد ايران است.

محمدی تصریح کرد: طبق قانون هرگونه کم فروشی جرم بوده و متخلفین به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیرکل استاندارد استان بیان داشت:‌ تخلف در این زمینه تضییع حقوق شهروندان است و مجازاتی را برای فرد خاطی در پی دارد.

وی با اشاره به تاکید دین مبین اسلام بر رعایت عدالت در میزان، افزود: لازم است همه فروشگاههای صنوف مختلف به توزین‌های دیجیتال مجهز شوند تا خطای کمتری داشته باشند و اعتماد مردم را نیز جلب کنند.

محمدی همچنین از جمع آوری ترازوهای غیراستاندارد و انگشتی از فروشندگان سیار میوه و تره بار در یاسوج خبرداد.

وی بیان کرد: این ترازوها به هیچ وجه استاندارد نیستند و استفاده از آنها ممنوع است.