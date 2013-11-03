235 پروژه آبرسانی روستایی مازندران نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر بعد از ظهر یکشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیران آبفار شهرستان چالوس با اشاره به مشکلات آبرسانی در غرب مازندارن اظهار داشت: طی سالهای اخیر علاوه بر کمبود منابع آبی و خشکسالیهای پیاپی،کاهش دبی آب چاهها و چشمه ها،غلبه آب شور دریا بر آبهای شیرین ،کاهش اعتبارات موجب شده تا بسیاری از پروژه های آبرسانی روستایی در استان متوقف شود.

وی افزایش جمعیت شناور در غرب مازندران به ویژه در ایام تعطیلات را یکی از چالش های مهم پیش روی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران بیان کرد و افزود: در تعطیلات نوروزی و تابستان با جمعیت 14 میلیونی مسافر روبه رو هستیم که بخش اعظمی از این جمعیت در روستاها ساکن می شوند و در افرایش تقاضا و مصرف آب این شرکت را با مشکل مواجه می کنند.



وی، مشکلات اعتباری دراجرای پروژه ها در غرب مازندران و خدمات دهی به مردم و مسافران را به عنوان یک مشکل اساسی یادآور شد و گفت: 17 پروژه برای شهرستان چالوس در سال گذشته با 15 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد دادیم .



برزگر با اشاره به عدم سنخیت آب بها با هزینه واقعی تهیه و تامین آب شرب در کشور اظهار داشت: تا زمانی که این مشکل مرتفع نشود مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.



وی دربخش پایانی سخنانش از مدیران خواست با وصول درآمدها و تطابق هزینه کرد با درآمد جاری تلاش کنند اندکی از مشکلات اعتباری جبران شود.



در پایان این مراسم طی احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران ،مهندس خلیل اسماعیلی به عنوان مدیر آبفار نوشهر،مهندس جمشیدی به سمت مدیر آبفار چالوس و مهندس مشایخ به عنوان مدیر آبفار کلاردشت منصوب،معرفی و مشغول به کار شدند.