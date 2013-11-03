13 آبان روز خشم ملت ایران علیه آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه مجمع عالی بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی با اشاره به نیاز بشریت به هدایت بیان کرد: همه انسانها نیازمند هدایت در گرو کرامت انسانی هستند.

وی با بیان حدیث اما رضا (ع) در مورد اصل هدایت عنوان کرد: عبادت به کثرت روزه و نماز نیست بلکه به کثرت تفکر و اندیشه است.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه هدایت در ساحت آموزش و پرورش جمع شده است؛ افزود: مسئولان این نهاد باید در نظر داشته باشند که برای رسیدن به اصل هدایت در تمام ابعاد حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: هدایت الهی انسان را به جایی می رساند که نه ظلم می کند و نه زیر بار استکبار می رود.

رئیس شورای عالی بسیج دانش آموزی با اشاره به برخی نجواهای شیطانی که در گوشه کنار مملکت زمزمه شده است، گفت: این سخنان جز حرفهای باطل و بیهوده هیچ نیست و برگرفته از اندیشه های غیر دینی است.

وی از مسئولان آموزش و پرورش خواست که با بالا بردن نگاه و بصیرت و قدرت قلم دانش آموزان این مرز و بوم کوشا باشند و فراموش نکنند که اینها آینده سازان مملکت هستند.

13 آبان نقطه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی است

رئیس مجمع شورای عالی بسیج دانش آموزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره جایگاه بسیج دانش آموزی در کشور گفت:این تشکل اولین پلکان در جهت ورود به خانواده گسترده بسیجی و آمادگی برای ورود به عرصه های اجتماع است.

خسرو حسنی در تعریف بسیج دانش آموزی گفت: بسییج دانش آموزی یعنی اینکه با تمام توان در حوزه بسیج دانش آموزی حرکت کنیم و آنچه را که در حوزه تعلیم وتربیت به آ تاکید شده است به انجام برسانیم.

وی با بیان اینکه دشمن در حوزه های مختلف دست دارد، افزود: دشمن ما در عرصه های سیاسی، تهاجم فرهنگی، اقتصادی و دیگر حوزه ها با برنامه ریزی وارد می شود که وظیفه بسیج دانش آموزی حضور فعال در صحنه و انجام عمل هوشمندانه است.

حسنی با اشاره به گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی گفت: در این مدت به لطف خدا و بسیجیان آمریکا را در همه صحنه ها به عقب رانده ایم.

وی گفت: 13 آبان ماه روز استکبار ستیزی و نقطعه عطفی در پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی به ایستادگی و مقاومت ملت در تمامی سختیها و دسیسه های دشمن اشاره کرد و افزود: از انقلاب تا جنگ تحمیلی، کودتا و عملیات جنگ نرم، مردم به خوبی روحیه مقاومت و صبر در مقابل توطئه های دشمن از خود نشان داده اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش عشایری خراسان جنوبی از هفته بسیج دانش آموزی به عنوان یک نماد یاد کرد و گفت: به همت آموزش و پرورش و سپاه پاسداران هفته بسیج دانش آموزی به عنوان یک سمبل برای دانش آموزان قرار داده شده است.

حسنی با اشاره به وظایف شوراهای بسیج دانش آموزی عنوان کرد: شناسایی و سازماندهی ظرفیتها، کمک به غنی سازی برنامه های بسیج، ایجاد فضای خلاقیت و ابتکار، فعالیت در عرصه علمی و آموزشی از جمله برنامه های این تشکل است.