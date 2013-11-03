طرح نظارت براماكن عمومي در دستور كار پليس ايلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ايرج فرجي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: به منظور ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي طرح نظارت بر اماكن خصوصي و دولتي توسط اين پليس به اجرا گذاشته مي شود.

وي افزود: هدف پليس از اجراي طرح مذكور نظارت دقيق بر عدم وجود اعمال مغاير با شئونات اسلامي در مراكز و اماكن خصوصي و دولتي است.

اين مسئول اظهار داشت: رويكرد پليس در اين طرح تذكر و اخطار به مسئولان و مديران اماكن عمومي خواهد بود كه در صورت عدم رعايت موازين شرعي با برخورد قانوني مواجه خواهند شد.

وي تصريح كرد: اگر موازين شرعي و اسلامي در خصوص عفاف و حجاب در اماكن خصوصي و دولتي رعايت شود فرهنگ آن نيز به درون جامعه انتشار يافته و گسترش مي يابد و بسياري از مشكلات در خصوص بدحجابي برطرف خواهد شد.

سرهنگ فرجي در پايان از صنوف خواست تا با رعايت اصول و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران و شئونات شرع مقدس اسلام به حفظ و ارتقاي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كمك كنند.