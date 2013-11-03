  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

فرجی خبر داد:

طرح نظارت براماكن عمومي در دستور كار پليس ايلام

طرح نظارت براماكن عمومي در دستور كار پليس ايلام

ایلام - خبرگزاری مهر: رئيس پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي استان ايلام از در دستور كار قرار گرفتن طرح نظارت بر اماكن عمومي توسط اين پليس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ايرج فرجي ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: به منظور ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي طرح نظارت بر اماكن خصوصي و دولتي توسط اين پليس به اجرا گذاشته مي شود.

وي افزود: هدف پليس از اجراي طرح مذكور نظارت دقيق بر عدم وجود اعمال مغاير با شئونات اسلامي در مراكز و اماكن خصوصي و دولتي است.

اين مسئول اظهار داشت: رويكرد پليس در اين طرح تذكر و اخطار به مسئولان و مديران اماكن عمومي خواهد بود كه در صورت عدم رعايت موازين شرعي با برخورد قانوني مواجه خواهند شد.

وي تصريح كرد: اگر موازين شرعي و اسلامي در خصوص عفاف و حجاب در اماكن خصوصي و دولتي رعايت شود فرهنگ آن نيز به درون جامعه انتشار يافته و گسترش مي يابد و بسياري از مشكلات در خصوص بدحجابي برطرف خواهد شد.

سرهنگ فرجي در پايان از صنوف خواست تا با رعايت اصول و قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران و شئونات شرع مقدس اسلام به حفظ و ارتقاي فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه كمك كنند.

 

 

 

کد مطلب 2168322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها