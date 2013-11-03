اختلافات خانوادگي زمينه ساز ارتکاب بزهکاري در فرزندان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن سماواتي ظهر یکشنبه در جلسه مدیران انتظامی در استان ایلام گفت: وضعيت خانوادگي افراد و محيط اجتماعي از جمله عوامل تاثيرگذار دربزهکاري نوجوانان در جوامع امروزي است.

وي ادامه داد: نگرش ها و عاداتي که بچه ها در دوران کودکي از پدر و مادر خود مي آموزند، پايه بسياري از جهت گيري هاي آينده آنان خواهد بود.

جانشين انتظامي استان گفت: اختلافات خانوادگي و جدايي والدين از همديگر نقش ويرانگري در شخصيت کودکان دارد و زمينه را براي ارتکاب بزهکاري در آنان بوجود مي آورد.

وي اظهار داشت: امنيت خانوادگي و از هم پاشيدگي خانوادگي دو موضوعي هستند که آموختني بوده و فرزندان آن ها را در جمع خانواده ياد مي گيرند.

سرهنگ سماواتي يادآور شد: داشتن ارتباط صميمانه والدين با فرزندان باعث مي شود که حس شادابي و پويايي در ضمير فرزندان بوجود بيايد وآن ها کمتر به دنبال رفتارهاي ناسالم بروند.

وي در پايان از والدين خواست الگوي رفتاري خوبي براي فرزندان خود باشند و معيارهاي خوب بودن و بدبودن را به فرزندانشان ياد بدهند.