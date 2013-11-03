ملت تسلیم امواج رسانه ای سازشکارانه نمی شود/ مرگ بر آمریکا محور همه شعارهای انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج در یادواره شهدای مهندسی صنعتی که امروز یکشنبه در سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: خدا را شکر می کنم که امروز میهمان محفل شهدا هستم و این حضور حاکی از اراده و عزمم برای ادامه راه آن عزیزان است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است و برای حاکمیت خدا بر روی زمین شکل گرفته است، افزود: نه تنها آنهایی که دل به امام راحل بسته اند و آرمان ولایت را به معنای کلمه درک کرده‌اند، بلکه همه افراد باید به صراحت های قانون توجه کنند.

سردار نقدی در ادامه گفت: صراحت قانون بر دشمنی آمریکا با ملت ایران است، صراحت قانون در پایه‌ریزی نظام جمهوری اسلامی برای نفی ستمگری و ستم‌پذیری است، صراحت قانون ما بر نفی سلطه اجانب، استعمار و استبداد است و کمک به مستضعفان در هر جای دنیا نص صریح قانون اساسی است.

رئیس سازمان بسیج با بیان اینکه مبارزه با آمریکا نص طریح قانون اساسی ما است، ادامه داد: پایین ترین حد همبستگی ملت ما به همین قانون اساسی است و نباید از این پایین تر عمل کنیم.

وی با طرح چند پرسش ادامه داد: آیا سختی و مشکلات باید ما را از میدان به درکند ما را تسلیم قدرت مادی روزگار کند؟ یا حتی به قیمت جان باید از شرافت و کرامت خودمان پاسداری کنیم؟ در مرام امام حسین(ع) و اسلام ناب محمدی این تکلیف بسیار روشن است و مردم ما عموما همین راه امام حسین(ع) را انتخاب کرده اند.

سردار نقدی با بیان اینکه ملت ما برده شکم نیستند که به واسطه تحریم و سخت‌گیری‌های ظالمانه خودشان را تسلیم یاغی و طاغی زمانه کنند، افزود: بهترین سند جواب این حقیقت شهدا هستند شهدایی که هر یک از دیگری درخشنده تر که راه پیش روی ما را روشن می کنند.

رئیس سازمان بسیج ادامه داد: شهدا حجت را بر ما تمام کردند و امروز به هر مانع و مشکلی که برمی‌خوریم بهترین گزینه و انتخاب راه شهدا است، آنها هوشمندترین انسان های روزگارند و باید از آنها آموخت.

وی با بیان اینکه اگر دشمن مشکلاتی به ما تحمیل کرده بهترین گزینه ایستادگی است، ادامه داد: بهترین راه ما ایستادن روی پای خود است همان چیزی که امام خامنه ای بارها فرمودند از جمله در سخنرانی امروز که به این عبارت تاکید شد و آن ایستادن روی پای خود و قدرت درون زا است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه عذر و بهانه ای برای غفلت از ظرفیت های درونی نیست، ادامه داد: مشکلاتی که امروز دشمنان بوجود آوردند بسیار ساده تر از مشکلاتی است که شهید مقدادها در دهه اول انقلاب با آن مواجه بودند.

رئیس سازمان بسیج تصریح کرد: ما در آن زمان با توجه به کودتاها و ترورهای مختلف حرف از سازش نزدیم، امروز با این همه استاد و دانشجو حرف از سازش و کوتاه آمدن و تسلیم شدن اشتباه است کدام غیرت، کدام شرافت از تاریخ عظیم ملت ما به ما اجازه می دهد که حرف از کوتاه آمدن و تسلیم شدن بزنیم.

وی همچنین افزود: بعضی کار را به جایی رساندند که از مردم می خواهند شعار علیه استکبار و مرگ بر آمریکا نگوییم ما زیر شیمیایی و زیر بمباران این شعار را سر دادیم اینکه بگویند می خواهیم مذاکره کنیم پس مرگ بر آمریکا نگویید، اشتباه است ما در گذشته با صدام ملعون مذاکره کردیم و تا آخرین روزی که صدام زنده بود، مرگ بر صدام را سر دادیم.

سردار نقدی در پایان گفت: نباید در مطبوعات و رسانه ها حرف هایی زده شود که دل مادران شهیدان بشکند دل پدران و فرزند شهدا بشکند، باید مراقبت باشیم و یقین دارم ملت ما خیلی فراتر از این حرف است که تسلیم امواج رسانه ای سازشکارانه شود.

وی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توانایی های داخلی کشور ما چگونه است؟ گفت: ما از ابتدای انقلاب خودکفا بودیم و باید پشتوانه داخلی خود را نیز تقویت کنیم.

وی ادامه داد: شعار «مرگ بر آمریکا» محور تمامی شعارهای انقلاب اسلامی است.

سردار نقدی در مورد کارشکنی‌های دشمنان نیز افزود: استکبار با تبلیغات رسانه ای خود در صدد تضعیف اصول و ارزش های انقلاب اسلامی بوده به همین دلیل باید با جدیت تمام در روز 13 آبان حضور و شعار مرگ بر آمریکا را رساتر به گوش جهانیان برسانیم.