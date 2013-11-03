نقشه تراکم حوادث در ۳۱ شهر گيلان تهيه شد/ کنترل مستمر سلامت آب آشامیدنی استان از سوی ۲۴ آزمایشگاه مجهز

به گزارش خبرنگار مهر، باقری نیا ظهر یکشنبه در جلسه این شرکت با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری منابع تامین آب استان افزود: در این زمینه بازسازي و نوسازي تاسيسات ۱۸ حلقه چاه در شهرهای شفت، املش، انزلی، گوراب زرمیخ، تولم شهر، صومعه سرا و فومن مورد مطالعه قرار گرفت.

وی اظهارداشت: طی شش ماهه نخست امسال هفت حلقه چاه در سطح استان که دچار مشکل و چهار حلقه چاه در شهرهای آستانه اشرفیه، صومعه سرا، تولم شهر و گوراب زرمیخ که از عمر بالای یک سال برخوردار بودند، ویدئومتری شدند.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان گفت: چهار حلقه چاه مزبور براساس نتايج ويدئومتري انجام گرفته مورد بهسازی قرار گرفت.

وی همچنین تعویض تجهيزات تاسيسات فرسوده سر چاهي را از دیگر برنامه های حفاظت و نگهداری از منابع تولید زیر زمینی عنوان کرد و افزود: حصار کشی پنج حلقه چاه در شهرهای ماسال، آستانه و صومعه سرا، تعويض یک دستگاه کنتور در املش، تعويض ۲۵ دستگاه پمپ فرسوده، تعويض ۱۷ دستگاه الكتروموتور معیوب و تعويض ۷۶۵ متر كابل هاي فرسوده و آسيب ديده در سطح استان از جمله این اقدامات است.

باقری نیا اذعان داشت: خريد چهار دستگاه كنتور و نصب در خروجي مخزن رودسر، شلمان و رشت اصلاح، بازسازی و تعویض ۶/۶ کیلومتر لوله های فرسوده شبکه توزیع در سطح استان، طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM تاسیسات آب در رضوانشهر و پره سر و همچنین تعمیرات اضطراری و اصلاحی تاسیسات خطوط انتقال شامل آب بندی و ترمیم لوله های دارای نشت ۲۵ کیلومتر در شهرهای رودبار، منجیل، لوشان، رستم آباد و جیرنده از اقدامات موثر و مهم این معاونت در حوزه حفظ و تجهیز امکانات موجود است.

وی گفت: آب آشامیدنی گیلان از طریق ۲۱۴ حلقه چاه پراکنده بصورت فعال و رزرو و همچنین آب های سطحی از قبیل رودخانه سفیدرود، شهربیجار، سفیدآب رودسر و بهارستان آستارا تامین می شود.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب گیلان افزود: پس از استحصال آب از طریق منابع زیرزمینی (چاه ها)، فرآيند تصفیه بوسیله فیلتراسیون و کلرزنی کنترل خواهد شد.

وی اظهارداشت: در خصوص آب های سطحی نيز با احداث و بهره برداری ازچهار تصفیه خانه در سطح استان فرآیند تامین آب آشامیدنی بهداشتی انجام و در مجموع آب با بالاترین حد کیفیت استاندارد به شبکه توزیع منتقل می شود.

باقری نیا با اعلام اینکه همه روزه آزمایشات فیزیکی و شیمیایی بیولوژی و میکروبی برروی آب انجام می شود، گفت: شرکت آب و فاضلاب گیلان با داشتن ۲۴ آزمایشگاه شیمیایی، میکروبی و بیولوژی در سطح استان توانایی کنترل مستمر سلامت آب آشامیدنی را دارد.

وی همچنین با اشاره به آزمایشگاه مرکزی ستاد اين شرکت اذعان داشت: ضمن کنترل آزمایشگاه های مناطق به صورت نامحسوس تمامی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و بیولوژی با نمونه برداری دوره ای و پايش آزمون های مربوطه از منابع تولید، مخازن ذخیره آب و شبکه شهری (ماهانه) کل استان انجام می گیرد تا سلامت آب آشامیدنی شهروندان تامین شود.

سرپرست معاونت بهره برداری آبفای گيلان در ادامه تعداد تصفيه خانه های آب را ۱۴ تصفیه خانه و تعداد تصفیه خانه های فاضلاب این استان را چهار تصفیه خانه در شهرهای رشت، انزلی، لاهيجان و منجيل عنوان کرد و یادآورشد: تصفيه خانه های فاضلاب مسکن مهر رشت، شرق انزلی و تصفیه خانه فاضلاب آستارا نیز در حال احداث است.