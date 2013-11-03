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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

صادقیان خبر داد:

اجرای 30 پروژه داوطلبی در مازندران/ اعزام 16 کاروان سلامت

اجرای 30 پروژه داوطلبی در مازندران/ اعزام 16 کاروان سلامت

ساری - خبرگزاری مهر: معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر مازندران از اجرای 30 پروژه داوطلبی در مهرماه با همت اعضای داوطلب این جمعیت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيف اله صادقيان بعد از ظهر یکشنبه در نشست معاوت داوطلبان هلال احمر گفت: برگزاري 70 نشست با روسا و سرگروه هاي خانه هاي داوطلب، پايگاهها، مساجد و خانه هاي روستايي، مساعدت درماني بلاعوض به 26نفر به ميزان 6ميليون و 120هزار ريال،جذب 276نفر داوطلب در هفته كاهش بلاياي طبيعي از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: برگزاري 12دوره آموزش داوطلبان به تعداد 271نفر،برگزاري 4اردوي تفريحي و آموزشي ويژه داوطلبان بهشهر،بابل و ساري و همچنين برنامه ريزي براي اهدا 48واحد خون از سوي داوطلبان از ديگر اقدامات معاونت داوطلبان جمعيت هلال احمر استان در مهرماه و دهه اول آبان ماه سالجاري بوده است.

معاون داوطلبان جمعيت هلال احمر مازندران گفت:در يك هفته گذشته 16 كاروان سلامت به مناطق محروم استان اعزام شد.

صادقيان افزود: برپايي 10 چادر سلامت در سطح شعب، ويزيت رايگان دو هزار و 863 نفر، توزيع 711بسته غذايي شامل برنج، چاي، قند و شكر، روغن، حبوبات، پوشاك، بسته هاي بهداشتي شامل صابون، شامپو، خمير دندان و مواد شوينده جمعا به ارزش 381 ميليون و 311هزار ريال در ميان مددجويان از جمله اقدامات انجام شده در اين طرح ها بوده است.

وي گفت:در اين طرح ها  25نفر پزشك ، 45نفر پيراپزشك ،104 نفر از اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر و  35نفر ازكاركنان جمعيت هلال احمر استان مشاركت داشتند.

کد مطلب 2168354

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