اجرای 30 پروژه داوطلبی در مازندران/ اعزام 16 کاروان سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، سيف اله صادقيان بعد از ظهر یکشنبه در نشست معاوت داوطلبان هلال احمر گفت: برگزاري 70 نشست با روسا و سرگروه هاي خانه هاي داوطلب، پايگاهها، مساجد و خانه هاي روستايي، مساعدت درماني بلاعوض به 26نفر به ميزان 6ميليون و 120هزار ريال،جذب 276نفر داوطلب در هفته كاهش بلاياي طبيعي از جمله اقدامات است.

وی اظهار داشت: برگزاري 12دوره آموزش داوطلبان به تعداد 271نفر،برگزاري 4اردوي تفريحي و آموزشي ويژه داوطلبان بهشهر،بابل و ساري و همچنين برنامه ريزي براي اهدا 48واحد خون از سوي داوطلبان از ديگر اقدامات معاونت داوطلبان جمعيت هلال احمر استان در مهرماه و دهه اول آبان ماه سالجاري بوده است.



معاون داوطلبان جمعيت هلال احمر مازندران گفت:در يك هفته گذشته 16 كاروان سلامت به مناطق محروم استان اعزام شد.

صادقيان افزود: برپايي 10 چادر سلامت در سطح شعب، ويزيت رايگان دو هزار و 863 نفر، توزيع 711بسته غذايي شامل برنج، چاي، قند و شكر، روغن، حبوبات، پوشاك، بسته هاي بهداشتي شامل صابون، شامپو، خمير دندان و مواد شوينده جمعا به ارزش 381 ميليون و 311هزار ريال در ميان مددجويان از جمله اقدامات انجام شده در اين طرح ها بوده است.

وي گفت:در اين طرح ها 25نفر پزشك ، 45نفر پيراپزشك ،104 نفر از اعضاي داوطلب جمعيت هلال احمر و 35نفر ازكاركنان جمعيت هلال احمر استان مشاركت داشتند.