توسعه مازندران نیازمند امکان سنجی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیرانپور عصر یکشنبه در مراسم معارفه خود در استانداری، روال کاری خود را حول سه محور برشمرد و گفت: روال کاری من سه محور دانش، بینش و کوشش بوده و اعتقادم بر این است که هر کس این سه محور را سرلوحه زندگی شخصی و اجتماعی خود قرار دهد موفقیت رهین راهش خواهد بود.

خیرانپور افزود: با توجه به این که استانداری جایگاه مدیریت عالی استان است ضرورت دارد ما هم در این جایگاه وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهیم.

معاون توسعه منابع انسانی گفت: با همگرایی و تعامل مدیران و فرمانداران در کنار هم و مدیران اجرایی استان و تدبیر استاندار توسعه استان را در دستور کار قرار دهیم و آن را به صورت متوازن دنبال کنیم.

وی افزود: حل مشکلات مردم از ریز تا درشت و انتخاب راه میانبر برای حل مشکلات از برنامه های آینده خواهد بود.

معاون منابع انسانی استانداری گفت: تعادل و توازن در کار ،توجه به نیازهای مردم ،اصل شکوفایی و تلاش برای شناسایی فرصتها ،تهدیدها،و تنگناها و حل مشکل مردم هنر مدیران است.

وی تاکید کرد: امکان سنجی و توسعه شهرها و روستاها بسیار مهم است تا مازندران به جایگاه قدرت اقتصادی خود برسد.

حسن خیرانپور گفت: تلاش برای افزایش واحدهای تولیدی و استفاده از ذخائر صندوق ملی برای ایجاد ظرفیت های شغلی بسیار مهم است .

وی در پایان برنظم در کار در حوزه معاونت انسانی، ابتکار و خلاقیت، ساماندهی منابع انسانی، مستند سازی در حوزه کاری، ایجاد زمینه اعتماد کاری، استفاده از نظرات کارشناسان و حضور آنها در فرمانداریها و بخشداریها تاکید کرد.