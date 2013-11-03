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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

خدمتگزار در پیامی عنوان کرد:

13 آبان هیبت پوشالی آمریکا در هم شکست

13 آبان هیبت پوشالی آمریکا در هم شکست

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی در پیامی به مناسبت 13 ابان ماه گفت: پايداري و فداكاري ملت غيور و جوانان رشيد و انقلابي ايران در مبارزه عليه قدرت هاي شيطاني و استكباري در اين روز بزرگ، هيبت پوشالي استكبار درهم شكست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وجه اله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی به مناسبت 13 آبان ماه به شرح ذیل است:

درود و سلام خدا بر شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، درود بر شهدای عزيز دانش آموز، آن لاله های سرخ ایران زمین که برگ و بار جوانی خویش را برای امنيت و آرامش هموطنان خود نثار کردند و درس آزادگی و مبارزه با استکبار را نه تنها به همكلاسي ها و هموطنانشان بلكه به همه جهانيان آموختند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه این پیام آورده است: يوم الله 13 آبان در تقویم سراسر حماسه و افتخار مردم عزیز ایران اسلامي، برگی زرین و مقطعی حساس و سرنوشت ساز است.

وی گفت: رويدادهاي مهمي چون تبعيد امام راحل(ره) به تركيه در سال 1342، اعتراض جمعي دانش آموزان و شهادت تعداد زيادي از آنان توسط رژيم پهلوي در سال 1357 و تسخير لانه جاسوسي آمريكا در سال 1358 توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام(ره) هريك نقش مهمي در شكل گيري، پيروزي و تداوم انقلاب شكوهمند اسلامي داشتند به طوری که حضرت امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

 خدمتگزار افزود: پايداري و فداكاري ملت غيور و جوانان رشيد و انقلابي ايران در مبارزه عليه قدرت هاي شيطاني و استكباري در اين روز بزرگ، هيبت پوشالي استكبار را درهم شكست و تحولات و معادلات جهاني را تحت تاثير قرارداد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: به همين دليل اين روز به نام "روز ملي مبارزه با استكبار" نام گرفت و رهبر معظم انقلاب در اهميت اين روز بزرگ فرمودند: «سيزده آبان، روز استواري ملت ايران در مقابل ترفندهاي استكبار است.»

خدمتگزار در ادامه پیام خود آورده است: جوانان عزيز! نبض امروز و فرداي ايران اسلامي در دستان تواناي شماست؛ امروز شما میدان دار سرزمینی هستید که غیرت جوانان، زنان و مردانش موجب شگفتی دنیا و غریو حماسه آن ها موجب بیداری جهانی گردیده است.

پس بر شماست كه با اعتقادي راسخ و ایمان به آرمان های والای انقلاب، با تلاش در مسير علم آموزي و توسعه فناوري بتوانيد در راستاي ساختن فردايي پرافتخار و درخشان براي ايران اسلامي حركت کنید.

در پایان این پیام آمده است: اينك با گراميداشت يوم الله 13 آبان ماه، روز دانش آموز و همچنين تسليت به مناسبت فرارسيدن ماه محرم، ماه عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع)، براي همه دانش آموزان، دانشجويان و جوانان عزيز در تمام مراحل زندگي خصوصا عرصه افتخارآفرين علم آموزي آرزوي توفيقات روزافزون دارم و اميدوارم با شرکت در راهپیمایی 13 آبان، همراه و همگام با ساير هم استاني ها و هموطنان عزيز، با صلابت هرچه تمام تر با غریو الله اکبر و مرگ بر مستكبران، نداي حق طلبانه و ظلم ستيز مردم عزتمند ايران اسلامي را به گوش جهانيان برسانند.

 

 

کد مطلب 2168376

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