13 آبان هیبت پوشالی آمریکا در هم شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وجه اله خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی به مناسبت 13 آبان ماه به شرح ذیل است:

درود و سلام خدا بر شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، درود بر شهدای عزيز دانش آموز، آن لاله های سرخ ایران زمین که برگ و بار جوانی خویش را برای امنيت و آرامش هموطنان خود نثار کردند و درس آزادگی و مبارزه با استکبار را نه تنها به همكلاسي ها و هموطنانشان بلكه به همه جهانيان آموختند.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه این پیام آورده است: يوم الله 13 آبان در تقویم سراسر حماسه و افتخار مردم عزیز ایران اسلامي، برگی زرین و مقطعی حساس و سرنوشت ساز است.

وی گفت: رويدادهاي مهمي چون تبعيد امام راحل(ره) به تركيه در سال 1342، اعتراض جمعي دانش آموزان و شهادت تعداد زيادي از آنان توسط رژيم پهلوي در سال 1357 و تسخير لانه جاسوسي آمريكا در سال 1358 توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام(ره) هريك نقش مهمي در شكل گيري، پيروزي و تداوم انقلاب شكوهمند اسلامي داشتند به طوری که حضرت امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

خدمتگزار افزود: پايداري و فداكاري ملت غيور و جوانان رشيد و انقلابي ايران در مبارزه عليه قدرت هاي شيطاني و استكباري در اين روز بزرگ، هيبت پوشالي استكبار را درهم شكست و تحولات و معادلات جهاني را تحت تاثير قرارداد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: به همين دليل اين روز به نام "روز ملي مبارزه با استكبار" نام گرفت و رهبر معظم انقلاب در اهميت اين روز بزرگ فرمودند: «سيزده آبان، روز استواري ملت ايران در مقابل ترفندهاي استكبار است.»

خدمتگزار در ادامه پیام خود آورده است: جوانان عزيز! نبض امروز و فرداي ايران اسلامي در دستان تواناي شماست؛ امروز شما میدان دار سرزمینی هستید که غیرت جوانان، زنان و مردانش موجب شگفتی دنیا و غریو حماسه آن ها موجب بیداری جهانی گردیده است.

پس بر شماست كه با اعتقادي راسخ و ایمان به آرمان های والای انقلاب، با تلاش در مسير علم آموزي و توسعه فناوري بتوانيد در راستاي ساختن فردايي پرافتخار و درخشان براي ايران اسلامي حركت کنید.

در پایان این پیام آمده است: اينك با گراميداشت يوم الله 13 آبان ماه، روز دانش آموز و همچنين تسليت به مناسبت فرارسيدن ماه محرم، ماه عزاداري سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع)، براي همه دانش آموزان، دانشجويان و جوانان عزيز در تمام مراحل زندگي خصوصا عرصه افتخارآفرين علم آموزي آرزوي توفيقات روزافزون دارم و اميدوارم با شرکت در راهپیمایی 13 آبان، همراه و همگام با ساير هم استاني ها و هموطنان عزيز، با صلابت هرچه تمام تر با غریو الله اکبر و مرگ بر مستكبران، نداي حق طلبانه و ظلم ستيز مردم عزتمند ايران اسلامي را به گوش جهانيان برسانند.