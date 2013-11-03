گسترش امر به معروف نیازمند تلاش و مشاركت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین یوسفی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سنندج اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا این فریضه الهی در جامعه با جدیت پیگیری و اجرا شود.

وی افزود: تقویت ستادهای امر به معروف و ترویج این مهم در همه نقاط شهرستان مهم‌ترین هدف و سیاست ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر است.

فرمانده سپاه شهرستان سنندج بیان کرد: باورهای عمیق دینی و آداب و سنن غنی مردم کردستان ظرفیت‌ بسیار خوبی برای احیا و بسط هرچه بیشتر فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.

یوسفی یادآرو شد: کسانی که در زمینه امر به معروف فعالیت می‌کنند، باید سه محور معرفی امر به معروف، تلاش برای گسترش فرهنگ پذیرش همچنین آموزش تذکر زبانی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد:‌ توجه ویژه به امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان سنندج یک ضرورت به شمار می‌آید که مسئولان از بالاترین تا پایین‌ ترین رده باید به این مهم توجه داشته و در این عرصه تلاش کنند.

فرمانده سپاه شهرستان سنندج گفت: نامگذاری دهه اول محرم با ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر از نکات ارزشمند و قابل توجه در این نقش با ارزش قیام حسینی است.

یوسفی اظهار داشت: مسلمانان جهان ملزم به رعایت و پیروی از خط امام حسین(ع) هستند و لازم است دو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر در زندگی همکان رعایت شود.

وی افزود: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه الهی بزرگ است که سرمایه انسانی هر فرد مسلمان است و توجه و ترویج آن ارزشمندترین بعد زندگی اجتماعی در جهان اسلام است.

فرمانده سپاه شهرستان سنندج بیان کرد: در 300 مسجد شهر سنندج ترویج ستون دین و پرداختن به نماز سیار ارزشمند است و باید سرلوحه و اولویت انجام کارها در تمام مدت باشد.

یوسفی یادآور شد: اولویت کار روحانیت در ماه محرم تذکر لسانی و ترویج آن و نیز ترویج دیگر معروفات دین مبین اسلام است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی تشکل‌های دینی در ادارات در ماه محرم مهم است و فضا نیز براساس سبک و سیاق عزاداری حسینی زیبنت داده شود.

فرمانده سپاه شهرستان سنندج گفت: همکاری و هماهنگی برای برداشتن قدم‌ های مثبت برای احیای امر به معروف و نهی از منکر لازم و ضروری است و ادارات باید تعامل و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

یوسفی اظهار داشت: ترک امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضرر و زیان زیادی به وجود می آورد که تقویت مفاهیم معنوی و شرعی موفقیت های جامعه را تضمین می کند.

نهادینه شدن امر به معروف عامل پایداری ارزش های دینی می شود

مسئول دبيرخانه كانون فرهنگي و هنري مساجد استان كردستان در ادامه اين جلسه گفت: نهادینه کردن فریضه امر به معروف در جامعه عامل پایداری ارزش های دینی می شود.

کامل گلباغی اظهار داشت: جامعه امروز نیازمند توجه ویژه به اجرای فریضه دینی و ارزشی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی نهادینه کردن فریضه امر به معروف در جامعه را ضامن احیای ارزش های دینی و اسلامی دانست و افزود: نهادینه کردن این مهم نیازمند اجرای کارهای فرهنگی محتوایی است.

مسئول دبيرخانه كانون فرهنگي و هنري مساجد استان كردستان به تاثیرات ترویج معروفات و نهی از منکر در جامعه اشاره کرد و بیان کرد: گسترش عدالت، امنیت اجتماعی و حفظ حرمت ها از مهم ترین پیامدهای اجرای این فریضه الهی در جامعه است.

گلباغی یادآور شد: از دیدگاه اسلام دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر از چنان ضرورت و اهمیتی برخوردار است که هیچ کار خوبی نمی تواند با آن برابری کند و امت اسلامی بهترین امت هاست که به این دو فریضه عمل کند.

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین برنامه های الهی است که خداوند انجام آن را بر پیامبرانش خواسته است و کسی که به انجام این برنامه های الهی همت گمارد در واقع همگام با انبیای الهی به اجرای رسالت عظیم آنان پرداخته است.

مسئول دبيرخانه كانون فرهنگي و هنري مساجد استان كردستان به اهم برنامه های ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان اشاره کرد و گفت: پخش فیلم سوگواری عاشورایی، برگزاری ششمین کنگره عاشورایی، همایش فرهنگ عاشورایی، همایش عشورا و فرهنگ عمومی، زیارت نامه پیامبر اکرم (ص) و محفل انس با قرآن است.

گلباغی اظهار داشت: همایش فرهنگ و هنر از منظر امام و رهبری، مسابقه وبلاک نویسی فرهنگ عاشورایی، چاپ و نشر پوسترهای عاشورا، مسابقه پیامک عاشورا و همایش پیاده رویی روحانیون از دیگر برنامه های این اداره در ماه محرم است.