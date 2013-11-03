بارش 17میلی متری باران در سمیرم/ بارش برف در سمیرم امسال مهیاتر است

نوید حاج بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته 17 میلی متر بارندگی را در سطح شهرستان سمیرم شاهد بوده ایم.

وی افزود: حداکثر و حداقل دمای شهرستان سمیرم در بیست و چهار ساعت گذشته به ترتیب 14 و سه درجه سانتی گراد بود .

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: پیش بینی می شود که دمای هوای این شهرستان در 24 ساعت آینده بین دو و 12 درجه سانتی گراد متغیر باشد .

وی با بیان اینکه دمای هوای شهرستان سمیرم فردا دوشنبه یک تا دو درجه کاهش خواهد یافت، اذعان داشت: از بعد اظهر امروز تا اوایل صبح فردا دوشنبه سامانه بارشی در آسمان شهرستان فعال خواهد شد و طی آن شاهد بارش باران و در ارتفاعات نیز شاهد بارش برف اندک خواهیم بود .

حاج بابائی اظهار داشت: امشب شرایط بارش برف در شهرستان سمیرم مهیاتر است .

وی ادامه داد: از اواسط هفته آینده سامانه بارشی کم فشار در منطقه سمیرم فعال خواهد شد و طی ابان و آذر و دیماه نیز شرایط بارش مهیا خواهد بود .

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تفاوت عمده بارش امسال با سال گذشته این است که بارش سال گذشته سمیرم به صورت باران بود اما امسال بارش برف مهیا تر است.

