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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۱

حاج بابائی در گفتگو با مهر:

بارش 17میلی متری باران در سمیرم/ بارش برف در سمیرم امسال مهیاتر است

بارش 17میلی متری باران در سمیرم/ بارش برف در سمیرم امسال مهیاتر است

سمیرم - خبرگزاری مهر : کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: طی 24 ساعت گذشته بارش 17 میلی متر بارندگی را در سمیرم شاهد هستیم.

نوید حاج بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته 17 میلی متر بارندگی را در سطح شهرستان سمیرم شاهد بوده ایم.

وی افزود: حداکثر و حداقل دمای شهرستان سمیرم در بیست و چهار ساعت گذشته به ترتیب 14 و سه درجه سانتی گراد بود .

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان بیان داشت: پیش بینی می شود که دمای هوای این شهرستان در 24 ساعت آینده بین دو و 12 درجه سانتی گراد متغیر باشد .

وی با بیان اینکه دمای هوای شهرستان سمیرم فردا دوشنبه یک تا دو درجه کاهش خواهد یافت، اذعان داشت: از بعد اظهر امروز تا اوایل صبح فردا دوشنبه سامانه بارشی در آسمان شهرستان فعال خواهد شد و طی آن شاهد بارش باران و در ارتفاعات نیز شاهد بارش برف  اندک خواهیم بود .

حاج بابائی اظهار داشت: امشب شرایط بارش برف در شهرستان سمیرم مهیاتر است .

وی ادامه داد: از اواسط هفته آینده سامانه بارشی کم فشار در منطقه سمیرم فعال خواهد شد و طی ابان و آذر و دیماه نیز شرایط بارش مهیا خواهد بود .

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: تفاوت عمده بارش امسال با سال گذشته این است که بارش سال گذشته سمیرم به صورت باران بود اما امسال بارش برف مهیا تر است.
 

کد مطلب 2168389

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