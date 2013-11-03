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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۷:۴۵

وكيلي خبر داد:

سند راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری یزد تدوین شد

سند راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری یزد تدوین شد

يزد - خبرگزاري مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد از تدوين سند راهبردي منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد ابوالفضل وكيلي، ظهر يكشنبه در جلسه اي با مجموعه روابط عمومي منابع طبيعي استان يزد، از تدوین سند جامع راهبردی منابع طبیعی و آبخیزداری در این استان خبر داد.

وي بيان كرد: تدوین سند راهبردی و استراتژی منابع طبیعی و آبخیزداری، یک اتفاق نو در حوزه منابع طبیعی است که نخستین بار در استان یزد شکل گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی یزد، بازنگری در طرح ها، سنجش میزان اثربخشی ناشی از اجرای طرح و شناسایی فرصت ها و تهدید ها با بهره گیری از توانمندی های کارشناسان منابع طبیعی، اساتید دانشگاه و دانش آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست را از شاخصه های اصلی این سند خواند.

وي اظهار امیدواری کرد: با تدوین سند راهبردی، بسیاری از گره های کور و انتظارات در حوزه منابع طبیعی برآورده شود.

وکیلی یادآور شد: آنچه اين سند را با سندهای تدوین شده گذشته متفاوت می كند، ورود ذیفعان مختلف، بهره برداران جوامع محلی، دامداران، معدن کاوان، دستگاه‌های اجرایی و فرهنگ ساز و صاحبان رسانه های گروهی در مرحله ارزیابی طرح های اجرایی منابع طبیعی است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد با اشاره به اینکه با تدوین سند راهبردی بسیاری از انتظارات در منابع طبیعی برآورده خواهد شد، تصریح کرد: هفته آینده سند استراتژی طرح جامع حوزه های آبخیز و منابع طبیعی در محل استانداری استان ارائه می شود.

کد مطلب 2168393

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