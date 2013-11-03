كشف 10 هزار قلم انواع داروی غیر مجاز در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرویزی بعد از ظهر امروز اظهار داشت: پس از هماهنگی با مقام قضایی منزل مذکور توسط ماموران بررسی و 10 هزار عدد قرص، آمپول، اسپری و پودر غیر مجاز کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این راستا یک متهم دستگير شد و تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

26 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان بیان کرد: در راستای ساماندهی صنوف و برخورد با تخلف صنفی روز گذشته ماموران پلیس اطلاعات و امنيت عمومی مریوان 50 واحد صنفی این شهرستان بازدید شد.

پرویزی یادآور شد: در این راستا با کار کارشناسی ماموران اعزامی 26 واحد صنفی متخلف از جمله تعدادی مغازه فرش فروشی، نمایشگاه خودرو، خدمات کامپيوتري، مشاور املاک، کابینت سازی و لوازم خانگی شناسایی و پلمب شدند.

وی ادامه داد: نداشتن پروانه کسب، ارتکاب تخلف صنفی و عدم رعایت ضوابط انضباطی دلیل پلمب واحد های صنفی مذکور است.

چهار کشته و 15 زخمی در حوادث رانندگی کردستان

فرماندهی و کنترل معاونت عملیات انتظامی کردستان اعلام كرد: با وقوع سه فقره حادثه رانندگی فوتی و شش حادثه منجر به جرح در جاده های این استان منجر به چهار کشته و 15 زخمی شدند.

یکی از حادثه های منجر به فوت در روستای شهرستان دهگلان با برخورد یک دستگاه پیکان با زنی میانسال که به صورت پیاده در حال گذار از محل بود مرگ زن عابر را رقم زد.

دیگر حادثه منجر به فوت در محور مریوان، سنندج به وقوع پیوست و در اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید سرنشین 18 ساله خودرو در دم فوت کرد.

آخرین حادثه رانندگی منجر به فوت در محورهای مواصلاتی کردستان نیز در حوزه استحفاظی شهرستان دهگلان اتفاق افتاد که برخورد یک دستگاه کامیون ولوو با یک دستگاه وانت تویوتا راننده 70 ساله و سرنشین 54 ساله توتویا کشته شدند.