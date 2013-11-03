صادرات شاهرگ حیاتی اقتصاد کشور/ کردستان ظرفیت توسعه فعالیت های صادراتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسراری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان کردستان در سال 91 اظهار داشت: پس از جنگ تحمیلی و شرایط خاصی که در آن مقطع وجود داشت، روز به روز شاهد افزایش کالاهای صادراتی از مرزهای کشور بودیم و همین مسئله باعث شد در میزان درآمدهای کشور وابتگی به فروش نفت کمتر شود.

وی افزود: تحولات یک دهه اخیر و اعمال فشار و تحریم های بسیار سنگین علیه ایران نیز باعث شد تا فروش نفت بیش از گذشته کاهش یابد و همین امر باعث توسعه و رونق بخش صادرات از طریق مرزهای کشور شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: رسیدن به یک صادرات پایدار و خروج از صادرات تک محصولی نفت به مولفه های بسیاری نیاز داشت که طی چند سال گذشته یکی پس از دیگری محقق شده اند و رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند گذر زمان است.

اسراری یادآور شد: توسعه حوزه کسب و کار، اصلاح قانون صادرات و واردات و حذف بروکراسی های اداری و کوتاه شدن زمان صادرات تا حدودی در موفقیت های به دست آمده موثر بوده اما رسیدن به نقطه مطلوب آنگونه که در حال حاضر هست، فاصله دارد.

وی با اشاره به اینکه نگاه ویژه به مرزهای رسمی و بازارچه های مرزی می تواند در توسعه صادرات موثر باشد، بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر در شهرهای مرزی بانه و مریوان فضای اقتصادی لازم فراهم شده و با کنترل قاچاق میزان صادرات افزایش یافته و رفاه اجتماعی در جامعه ایجاد شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: مدیریت صادرات یک فرآیند فرابخشی است و یک دستگاه به تنهایی قادر به مدیریت این مهم نیست و باید همه مسئولان در این حوزه احساس مسئولیت کنند.

اسراری افزود: خوشبختانه طی چند سال اخیر در بحث ساماندهی مرزهای رسمی کردستان اتفاقات مثبتی انجام گرفته اما با این حال مشکلات خاصی نیز وجود دارد که باید در راستای رفع آنها کمک کرد تا صادرکنندگان با آسودگی خیال فعالیت های اقتصادی خود را پیگیری کنند.

وی اظهار داشت: با تمام تحریم ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران در سال گذشته خوشبختانه حجم صادرات از مرزهای کردستان به خارج از کشور کاهش نیافته و یک درصد رشد داشته ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به برنامه های سال 92 نیز اشاره ای کرد و یادآور شد: نهایی شدن مرز سیرانبند بانه، بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز، ایجاد مدیریت واحد در مرزهای کردستان، حمل یکسره کالا و نداشتن گمرک تخصصی از مهمترین برنامه های این سازمان در سال جاری است.

گفتنی است در پایان این مراسم از هفت نفر از صادرکنندگان نمونه استان کردستان در سال 91 تجلیل شد.