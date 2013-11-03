رژیم آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجه الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش اظهارداشت: بایستی همزمانی 13 آبان با شروع محرم الحرام را به فال نیک گرفت چرا که محرم اوج مبارزه با استکبار است و کربلا یعنی جبهه گیری دربرابر استکبار و اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که مبارزه با استکبار ریشه در کتاب و سنت ما دارد.

حجه الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی با بیان اینکه در آموزه های دینی باید هرکاری انجام می دهیم مورد تایید قرآن ، سنت ، عقل و یا عرف باشد ابراز داشت : پای بندی به شعار مرگ بر امریکا مورد تایید تمامی این 4 مقوله قرار دارد و آیه اشاره شده نیز مهر تاییدی بر آن است.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در ادامه با تاکید بر اینکه سفارتخانه های امریکا در هر جای دنیا مکانی برای بر اندازی کشورها هستند افزود: عده ای از دانشجویان متدین و پیرو خط امام (ره) در کشورمان 13 ابان 58 به این مهم پی بردند و با تسخیر لانه جاسوسی حق آمریکایی ها را در کف دستشان گذاشتند.

وی با اشاره به اینکه حضرت امام (ره) ملت آمریکا را از دولت و رژیم آن جدا می دانستند ، تصریح کرد: امروز در جهانی زندگی میکنیم که در آن رژیم امریکا برای هیچ کس هیچ حقی قائل نیست و سردمداران آن انسانهای بسیار خبیثی هستند. البته غیر سیاسی ترین ملت دنیا آمریکائیها هستند و ما با آنها کاری نداریم اما رژیم امریکا که در همه جای دنیا ستاد براندازی حکومتها را تشکیل داده اند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.

حجه الاسلام محمد حسنی با بیان اینکه اوباما بارها ثابت کرده است که لجاجت در ذات دولتمردان آمریکائی هست اذعان داشت: مذاکره ما برای استقلال ، عزت و پیگیری حقوق هیچ اشکالی ندارد اما مذاکره ای که صرفاً به گشایش مجدد سفارت آمریکا بینجامد از نگاه مردم ایران مردود خواهد بود.

وی با استناد به آیه 141 سوره نساء خاطر نشان کرد: از دیدگاه خداوند حتی کوره راه های ایجاد سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان بسته است، مسلمان عزیز است و به هیچ وجه زیر بار سلطه غیر مسلمان نمی رود . در این آیه آمده است: خداوند هرگز علیه مسلمانان و به نفع غیر مسلمانان راهی قرار نداده است. برهمین مبنا تا زمانی که آمریکا از خوی استکباری خود دست برندارد مبارزه علیه او ادامه خواهد داشت.