به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده با بیان این مطلب گفت: نخستین کارگاه آموزشی “آشنایی با سلاح بی‌هوشی و نحوه بکارگیری آن" امشب 12 آبان ماه در محل مرکز آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برگزار می شود.

وی افزود: این کارگاه با هدف آشنایی هرچه بیشتر محیط بانان و کارشناسان محیط طبیعی استان تهران با سلاح بیهوشی برگزار خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: زنده گیری حیات وحش شامل روش های گوناگون علمی است که نیاز به تجربه و مهارت کافی داشته و برای حفظ گونه های جانوری بسیار ضروری است که با روش های فیزیکی و شیمیایی با هدف انجام تحقیقات، درمان و جلوگیری از حوادث احتمالی در زمان حضور حیوان در محیط های شهری و روستایی مورد استفاده قرار می گیرد.

میرانزاده توضیح داد: در این دوره حدود ۴۰ نفر از محیط بانان و کارشناسان حضور داشته و روش های بکارگیری سلاح بی‌هوشی توسط آقایان دکتر معماریان و دکتر مرعشی آموزش داده می‌شود.