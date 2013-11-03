به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده با بیان این مطلب گفت: نخستین کارگاه آموزشی “آشنایی با سلاح بیهوشی و نحوه بکارگیری آن" امشب 12 آبان ماه در محل مرکز آموزش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران برگزار می شود.
وی افزود: این کارگاه با هدف آشنایی هرچه بیشتر محیط بانان و کارشناسان محیط طبیعی استان تهران با سلاح بیهوشی برگزار خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: زنده گیری حیات وحش شامل روش های گوناگون علمی است که نیاز به تجربه و مهارت کافی داشته و برای حفظ گونه های جانوری بسیار ضروری است که با روش های فیزیکی و شیمیایی با هدف انجام تحقیقات، درمان و جلوگیری از حوادث احتمالی در زمان حضور حیوان در محیط های شهری و روستایی مورد استفاده قرار می گیرد.
میرانزاده توضیح داد: در این دوره حدود ۴۰ نفر از محیط بانان و کارشناسان حضور داشته و روش های بکارگیری سلاح بیهوشی توسط آقایان دکتر معماریان و دکتر مرعشی آموزش داده میشود.
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