به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات پومسه قهرماني جهان با حضور 439 پومسه رو برتر از 49 کشور جهان از پنجشنبه 9 آبان ماه شروع و پس از چهار روز رقابت تکواندوکاران در سالن "مانگو پورا" جزیره بالی در اندونزی، کره جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های ویتنام و فیلیپین هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

این دوره از مسابقات در 23 بخش و رده سنی مختلف به مدت سه روز در جزیره بالی اندونزی برگزار شد که تیم ایران در 15 بخش حضور داشت و موفق به کسب 11 مدال ،(دو طلا ، چهار نفره و 5 برنز) و عنوان چهارم این دوره شد.

نتایج این دوره از رقابتها به شرح ذیل می باشد:

رده سنی 15 تا 17 سال:

1- ایران (مرجان سلحشوری) 2- کره 3- تایلند

رده سني 18 تا 29 سال(انفرادی):

1- آلمان 2- کره 3- ایران (مهدی جمالی)

رده سني 18 تا 29 سال(تیمی بانوان):

1- ویتنام 2- ایران (مهسا مرداني،‌ نسترن ملكي و نگين گيل سمائي)3- تایلند

رده سنی 19 تا 29 سال(تیمی مردان):

1- ویتنام 2- فیلیپین 3- ایران(حسين بهشتي، اكبر فروزان و علي نادعلي)

رده سني زير 29 سال(بخش آزاد):

1- چین تایپه 2- چین 3- ایران (حسين بهشتي و مهسا مرداني)

رده سنی آزاد نوجوانان:

1- تایلند 2- ایران (مرجان سلحشوری - کوروش بختیاری) 3- مکزیک

رده سنی 30 تا 39 سال(انفرادی بانوان):

1- اسپانیا 2- ایران (آتوسا فرهمند ) 3- آلمان

رده سنی 30 تا 39 سال(انفرادی آقایان):

1- کره 2- ویتنام 3- ایران(علی سلمانی)

رده سنی 30 تا 39 سال(تیمی آقایان):

1-کره جنوبی 2-نقره(احمد اخلاقی- علی سلمانی-مهدی صمدیان تبار) 3-فیلیپین

رده سنی 30 تا 39 سال(تیمی بانوان):

1- ایران (فاطمه اسدپور، پريسا خاني و آتوسا فرهمند ) 2- آلمان3- چین تایپه