  1. ورزش
۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۰۴

در پایان رقابتهای قهرمانی جهان؛

پومسه‌روهای ایران چهارم شدند/ 11 مدال در کارنامه تکواندوکاران

پومسه‌روهای ایران چهارم شدند/ 11 مدال در کارنامه تکواندوکاران

تیم ملی تکواندوایران در پایان رقابتهای پومسه قهرمانی جهان با کسب 2 مدال طلا، 4 نقره و 5 برنز عنوانی بهتر از چهارمی کسب نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات پومسه قهرماني جهان با حضور 439 پومسه رو برتر از 49 کشور جهان از پنجشنبه 9 آبان ماه شروع و پس از چهار روز رقابت تکواندوکاران در سالن "مانگو پورا" جزیره بالی در اندونزی، کره جنوبی عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیم‌های ویتنام و فیلیپین هم عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
 
این دوره از مسابقات در 23 بخش و رده سنی مختلف به مدت سه روز در جزیره بالی اندونزی برگزار شد که تیم ایران در 15 بخش حضور داشت و موفق به کسب 11 مدال ،(دو طلا ، چهار نفره و 5 برنز) و عنوان چهارم این دوره شد. 
 
نتایج این دوره از رقابتها به شرح ذیل می باشد: 
رده سنی 15 تا 17 سال:
1- ایران (مرجان سلحشوری)  2- کره 3- تایلند
رده سني 18 تا 29 سال(انفرادی):
 1- آلمان 2- کره  3- ایران (مهدی جمالی)
رده سني 18 تا 29 سال(تیمی بانوان):
1- ویتنام 2- ایران (مهسا مرداني،‌ نسترن ملكي و نگين گيل سمائي)3- تایلند
رده سنی 19 تا 29 سال(تیمی مردان):
1- ویتنام 2- فیلیپین 3- ایران(حسين بهشتي، اكبر فروزان و علي نادعلي)
رده سني زير 29 سال(بخش آزاد):
1- چین تایپه 2- چین 3- ایران (حسين بهشتي و مهسا مرداني)
رده سنی آزاد نوجوانان:
1- تایلند 2- ایران (مرجان سلحشوری - کوروش بختیاری) 3- مکزیک
رده سنی 30 تا 39 سال(انفرادی بانوان):
1- اسپانیا 2- ایران (آتوسا فرهمند ) 3- آلمان
رده سنی 30 تا 39 سال(انفرادی آقایان):
1- کره 2- ویتنام 3- ایران(علی سلمانی)
رده سنی 30 تا 39 سال(تیمی آقایان):
1-کره جنوبی 2-نقره(احمد اخلاقی- علی سلمانی-مهدی صمدیان تبار) 3-فیلیپین
رده سنی 30 تا 39 سال(تیمی بانوان):
1- ایران (فاطمه اسدپور، پريسا خاني و آتوسا فرهمند ) 2- آلمان3- چین تایپه
رده سنی 40 تا 49 سال(انفرادی آقایان):
1- کره 2- ترکیه 3- ایران (احمد اخلاقی)
 
کد مطلب 2168448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها