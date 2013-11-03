سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد قشم معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهریار مشیری رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم طی حکمی، سید علی علوی را به سمت سرپرست اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منصوب کرد.

در بخشی از این حكم آمده است: امید است با اتكال به خداوند متعال و استفاده از همه ظرفیت ها در پیشبرد ماموریت های محوله موفق و موید باشید.

از سوابق و فعالیت های وی ، 12سال سابقه مطبوعاتی ، عضو چهار دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان، مدیرعامل دو دوره خانه مطبوعات هرمزگان، عضو هیئت موسس و هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران می توان نام برد.

گفتنی است، در حال حاضر وی دانشجوی كارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است.