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۱۲ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۴۰

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد قشم معرفی شد

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل منطقه آزاد قشم معرفی شد

قشم - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی دکتر شهریار مشیری ، سرپرست اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شهریار مشیری رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم طی حکمی، سید علی علوی را به سمت سرپرست اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منصوب کرد.

در بخشی از این حكم آمده است: امید است با اتكال به خداوند متعال و استفاده از همه ظرفیت ها در پیشبرد ماموریت های محوله موفق و موید باشید.

از سوابق و فعالیت های وی ، 12سال سابقه مطبوعاتی ، عضو چهار دوره هیئت مدیره خانه مطبوعات هرمزگان، مدیرعامل دو دوره خانه مطبوعات هرمزگان، عضو هیئت موسس و هیئت مدیره خانه مطبوعات ایران  می توان نام برد.

گفتنی است، در حال حاضر وی دانشجوی كارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی است.

 

 

کد مطلب 2168455

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